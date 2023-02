Haftstrafe: Jugendlicher überfiel Hainfelder Tankstelle

Angeblich aus Frust ging ein 16-Jähriger aus Hainfeld am Heimweg in eine Tankstelle und zwang die Kassiererin mit einer Softgun ihm die Kassenlade zu öffnen. Der Jugendliche wurde schon wenige Minuten später gefasst und musste beim Landesgericht St. Pölten vortreten. Der 16-Jährige behauptete, dass es zum Raub kam, weil er kurz davor sein AMS-Geld von der Post holen wollte, dies aber nicht bekam. Die Situation soll ihn wütend gemach haben und weil er seine Eltern nicht um Geld bitten wollte, entschied er sich die Bank auszurauben.

Die Waffe, eine Softgun, hatte er angeblich mit um sie Freunden zu zeigen. Nachdem er sich vergewissert hatte das die Tankstelle und die Hauptstraße leer waren, maschierte er, Haube über das Gesicht gezogen, in das Geschäftslokal. Er verlangte nach eigenen Angaben lautstark von der Kassiererin, dass sie die Kassa öffnen soll. Weil die Frau nicht sofort seinen Angaben folgte, wurde er aggressiv und schlug gegen die Plexiglasscheibe an der Kassa. Daraufhin öffnete die Kassiererin die Kassenlade, der 16-Jährige griff sich so viel Geld wie möglich und flüchtete.

Auf dem Weg zur Wohnung seines Vaters warf der Jugendliche die Waffe weg und machte Halt in einer Gartenhütte. Weil er anscheinend zwei Schichten an Kleidung trug, zog er die erste Schichte aus, um nicht erkannt zu werden. Trotzdem schaffte er es nicht weit, die Polizei erwischte ihn an der Wohnungstür. Die 1.070 Euro, die er aus der Kassa gestohlen hatte, konnten sichergestellt werden. Der Vorfall spielte sich erst drei Monate, nachdem der Jugendliche aus einer vorherigen Haftstrafe entlassen wurde, ab.

Vor Gericht zeigte sich der 16-Jährige geständig. Das Geld wollte er angeblich zum Feiern mit Freunden nutzen. Er wurde zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt, außerdem muss er der Tankstellenkassiererin 4.500 Euro Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

