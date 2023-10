Paar behielt gefunde Geldbörse: „Konnten das Geld gut gebrauchen“

Groß war der Ärger bei einem jungen Mann (19) aus Hainfeld, als er während einer Busfahrt von Hainfeld nach Kleinzell seine Geldbörse samt Geld, Führerschein und Bankkarten verloren hatte. Ein junger Mann (21) aus Wilhelmsburg und dessen Freundin (16) aus Pöggstall fanden die Geldbörse im Bus, doch anstatt diese - wie es sich eigentlich gehört - abzugeben, bedienten sie sich daran. Das Bargeld wurde eingesteckt, mit der Bankomatkarte in St. Pölten Essen und Zigaretten gekauft. Auch bei Online-Versandhäusern versuchten sie, Schuhe und Extensions zu bestellen, was aber aufgrund der nicht durchgeführten Authentifizierung durch den rechtmäßigen Besitzers der Karte nicht möglich war.

Videoüberwachung überführte Täter

Durch eine Videoüberwachung in einem Geschäft, wo der Wilhelmsburger zahlen wollte, konnten er - und in weiterer Folge auch seine Freundin - schließlich überführt werden. Denn der 21-Jährige war kein Unbekannter, hat er doch schon einiges auf dem Kerbholz und saß bereits in Haft wegen schwerer Körperverletzung. Doch anstatt sich geständig zu zeigen, schoben die beiden die Tat vorerst jemand anderem in die Schuhe.

Beide Angeklagte in der Probezeit

Nun mussten sich die beiden vor Gericht wegen Urkundenunterschlagung, Urkundenunterdrückung, schweren Betrugs, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs und Verleumdung verantworten. Beide zeigten sich geständig. „Es war nicht in Ordnung, es war ein großer Fehler“, erklärte die 16-Jährige vor Gericht. Auch der 21-Jährige meinte: „Es war extrem falsch.“

Aktuell nehme die 16-Jährige Beratung in Anspruch, denn sie habe vor eine Ausbildung zu absolvieren, die Bewährungshilfe fortzuführen und eine Psychotherapie zu beginnen. Laut Richterin hätte allerdings der „Freund einen ungünstigen Einfluss“ auf sie. Der 21-Jährige hätte ebenso vor, Bewährungshilfe weiter in Anspruch zu nehmen und eine Therapie zu machen.

Bedingte und unbedingte Strafe

Auch wenn sich das Geständnis mildernd auf die Urteile auswirkte, wird der 21-Jährige - nicht rechtskräftig - 20 Monate unbedingt in Haft verbringen, da dieser bereits einschlägig vorbestraft ist, sich in der Probezeit befindet und mehrere Verbrechen und Vergehen begangen worden waren.

Die 16-Jährige bekam sechs Monate mit einer Probezeit von fünf Jahren. Auch hier sei laut Richterin noch eine bedingte Strafe offen gewesen. Zudem soll sie weiterhin Bewährungshilfe und eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Die Eltern der Jugendlichen überreichten dem Opfer aus Hainfeld 300 Euro als Schadenswiedergutmachung.