St. Veiter Jäger: „Fairplay im Wald ist nötig“

„Die Jagd ist eine zutiefst naturverbundene Tätigkeit, die die Sinne schärft und wo man sich aufs Wesentliche konzentrieren darf.“ So beschreibt Peter Wolf seine Leidenschaft zu Jagd und Hege.

Der Kerschenbacher, der als Mitglied des Landesjagdverbandes NÖ in Türnitz das Revier Gstettenhof-Stift Melk hegt, spricht aber stellvertretend für viele. Denn Jagdschulen im Land, weiß er, haben regen Zulauf. Die Freude und Liebe, draußen in der Natur viel Zeit zu verbringen, sind dabei nur ein Aspekt. „Der Zustrom zeigt, das Bedürfnis und die Sehnsucht aller Bevölkerungsschichten, jagdlich aktiv zu sein“, ist er überzeugt. Auch bei Frauen, deren Anteil in der Jägerschaft in manchen Gegenden auf über 20 Prozent steigt.

Jagd ist nicht nur ein Hobby. „Dass Jäger Kompetenz und Systemrelevanz haben, ist nicht erst durch die Pandemie bekannt. Die Leistungen, die die Jägerschaft für die Allgemeinheit schafft, sind sehr oft unsichtbar und unbedankt“, meint er. Dabei spricht Wolf die Bedeutung zum Erhalt eines ausgewogenen Ökosystems an, denn: „Durch zukünftige und vergangene Veränderungen wegen Trockenheit, Sturm oder Borkenkäferkalamitäten werden sich die Wälder stark verändern. Die beteiligten, verantwortlichen und handelnden Personen müssen gut zusammenarbeiten, um den sogenannten ,enkeltauglichen' Wald auch entstehen lassen zu können. Die schneearmen und warmen Winter tragen weiter dazu bei und spielen vielen Tierarten in die Karten, nicht immer zur Freude von uns Menschen.“ Ob auf riesigen Maisfeldern oder großen verwachsenen Schadflächen durch Sturm, „wird es immer schwieriger, dem Wild nahe zu kommen, um es zu erlegen“, weiß er.

Wie kommen unsere Bauern dazu, ihre Tiere als Futter zur Verfügung zu stellen und mit gewaltigem Mehraufwand, ihre Tiere schützen zu müssen? Peter Wolf, Jäger, über die Wolfsausbreitung im Land

Dem Thema „Wolf“ steht er kritisch gegenüber. „Dass die sich ausbreitende Wolfspopulation so hilfreich sein wird, den Wald wachsen zu lassen, wie Ökojäger behaupten - widerlegen Erfahrungen und Studien aus den Hotspots in Brandenburg oder Graubünden. Wildhüter und Förster dort empfehlen einen ,druckvollen' Umgang mit dem Wolf.“ Strenge, konsequente Behandlung, sei es durch Vertreibung oder auch letale Entnahme - wolfsfreie Zonen würden Almwirtschaft, Landwirtschaft und die Menschen in besiedelten Gebieten entlasten. „Wie kommen unsere Bauern dazu, ihre Tiere als Futter zur Verfügung zu stellen und mit gewaltigem Mehraufwand, ihre Tiere schützen zu müssen? Dass dabei über die Landbevölkerung bestimmt wird, wie sie sich zu verhalten oder zu leben hat, finde ich bedenklich,“ positioniert er sich eindeutig.

Außerdem appelliert er dringend – aufgrund der steigenden Freizeitaktivitäten der Menschen im Forst – an Fairplay in der Natur – zum Schutze des Wildes. Er kritisiert den oft „rücksichtslosen Umgang mit der Natur durch Unwissenheit und mit Sportarten, die zum Teil zu ,Unzeiten' durchgeführt werden.“ Als Beispiele nennt er Nachtskilauf und Tourengehen, Mondscheinläufe und Mondwanderungen oder auch Geocaching. Das will er nicht akzeptieren, denn: „Die Tiere haben ein Recht auf Ruhezonen und dass ihre ,Wohnzimmer' ungestört bleiben“, unterstreicht Wolf. Als Heger ist er aber auch überzeugt, dass es unumgänglich zu den Aufgaben der Jäger gehört, den Tieren des Waldes in Notzeiten - nicht nur im Winter - beizustehen.