Urnenheim wurde erweitert

Im Jahr 2007 wurde der erste Urnenblock mit 24 Urnennischen errichtet. Damals wurden, nach den Plänen von Architekt Helmut Haiden, vier kreuzförmig angeordnete Fundamentblöcke errichtet. 2017 folgte die Freilegung eines Fundaments sowie die Errichtung eines zweiten Urnenblock mit weiteren 24 Urnennischen.

„Da nun die Nischenkapazitäten infolge kontinuierlicher Nachfrage vollständig ausgeschöpft sind, wurde der Auftrag über die Baumeisterarbeiten zur Errichtung von zwei weiteren Urnenblöcken bereits im Juni vom Gemeinderat an die Firma Trepka GmbH in der Höhe von ca. 25.400 Euro vergeben“, erzählt Bürgermeister Manuel Aichberger und meint weiter: „Unter der Bauleitung von Baumeister Michael Kohl wurden die neuen Blöcke nun kreuzförmig zu den bereits bestehenden verhoben. Durch die symmetrische Anordnung der Betonfertigteilelemente ergeben sich nach Fertigstellung des Vorhabens nun 32 weitere Nischen. Nach den noch folgenden Zimmerer-, Spengler,- und Schlosserarbeiten durch die Firma Hoppel Ges.m.b.H. zur Herstellung der Überdachung und der Ausführung der Steinmetzarbeiten durch die Firma Steinkultur Ges.m.b.H. werden sich die Gesamtkosten auf insgesamt 47.500 Euro belaufen. Diese Investition am Friedhof war richtig und wichtig, die Erhöhung der Friedhofsgebühren per 1.7.2023 in diesem Zusammenhang auch legitim und notwendig.“

Doris Spilka von der städtischen Friedhofsverwaltung bestätigt den aktuellen Trend zur Urnenbestattung anhand konkreter Zahlen. SIe fügt ergänzend hinzu: „Die Nachfrage nach Urnenbestattungen und Nischenplätzen nimmt auch bei uns in Lilienfeld zu. Waren es im Jahr 2021 noch drei nachgefragte Plätze, haben wir 2022 bereits sieben Nischen vergeben. Im laufenden Jahr 2023 halten wir aktuell bei bereits vier Vergaben. Gemäß aktuell gültiger Friedhofsgebührenordnung kostet eine Urnennische für 30 Jahre 1.839 Euro. Eine Verlängerung um 10 Jahre kostet 613 Euro. Im Unterschied zu Gräbern müssen besondere Grabstellen bei erstmaligem „Bezug“ auf 30 Jahre eingelöst werden.“

Bestattungen in Österreich

Grundsätzlich gilt in Österreich Bestattungspflicht. Die Fristen für die Durchführung unterschieden sich je nach Bundesland, doch Bestattungsart- und ort können in Österreich frei gewählt werden. Meist is bei der Auswahl der letzte Wille des Verstorbenen ausschlaggebend.

Als traditionelle Bestattungsform ist die Erdbestattung noch immer die häufigste. Es gibt verschiedene Grabarten, wie Einzel- oder Familiengräber oder Gruften. Der Erwerb einer Grabstätte erfolgt dabei bei dem jeweiligen Friedhof, welche sich entweder im Besitz der Gemeinde oder von anerkannten Religionsgemeinschaften befindenund werden und von diesen verwaltet werden.

Feuerbestattungen sind ausschließlich in genehmigten Krematorien sowie mit Särgen erlaubt. Nach der Kremation nimmt eine Aschekapsel die Asche des Verstorbenen auf. Urnen sind auf einem Friedhof, einem Urnenhain oder an anderen Orten mit jeweiliger Gemeindebewilligung zu verwahren.