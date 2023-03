Eine neue Bibliothekarin in der Stadtbücherei Hainfeld

Die Kaumbergerin Ulrike Eder hat die Ausbildung zur Bibliothekarin abgeschlossen. Dafür hat sie einen dreijährigen Kurs absolviert.

Dieser war für Eder Spaß und Herausforderung zugleich, wie sie erzählt. „Ich habe sehr viel durch die Kurse mitgenommen, vor allem kommt man auch mit vielen Bibliothekaren aus ganz Österreich zusammen und kann sich hier austauschen“, berichtet Eder. Sie ist überzeugt, dass sie vom Kurs sehr für ihre künftige Tätigkeit profitiert hat. Die Unterrichtseinheiten waren, findet sie, oft durchaus auch anstrengend. „Wir hatten zum Beispiel eine Projektarbeit, die sich über ein Jahr gezogen hat. Die Präsentation erfolgte dann vor einer Prüfungskommission des Büchereiverbandes (BVÖ)“, berichtet Eder.

Das Gelernte will Eder jetzt bei ihrer Arbeit in der Stadtbücherei Hainfeld nutzen, denn seit Jänner betreut sie diese gemeinsam mit der Stadträtin Ingrid Sperl. Die beiden haben auch schon einige Events geplant, verrät Eder. „Am 27. April starten wir hier mit einem Vortrag und auch sonst haben wir einige Veranstaltungen am Programm wie beispielsweise ein Büchereikino für Kinder und verschiedene Lesungen“, kündigt Eder an.

