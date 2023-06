Betreutes Reisen mit dem Roten Kreuz Lilienfeld - St. Aegyd

Das Ziel ist klar: Menschen mit einer mobilen Einschränkung soll ein unbeschwerter Halbtagesausflug ermöglicht werden. Mit ihrem Angebot des Betreuten Reisens vom Roten Kreuz sollen eben jene betroffenen Personen die Möglichkeit erhalten, einen Ausflug in einer geselligen Runde genießen zu können. Das Vorhaben wird dank der ausgebildeten Seniorenbetreuer und dank des Beiseins von Sanitätern nun in die Tat umgesetzt.

„Die Natur mit Sicherheit im Gepäck genießen zu können“ ist das Motto, unter dem das Rote Kreuz Lilienfeld- St. Aegyd daher am Mittwoch, 21. Juni, zum nächsten „Betreuten Reisen-Halbtagesausflug“ in die Erlebniswelt der Garten Tulln Interessierte einlädt. Nach der Ankunft steht ein gemütlicher Spaziergang durch die zahlreichen ökologisch gepflegten Schaugärten an. Auf der Rückfahrt wird ein Zwischenstopp beim Heurigen eingelegt.

„Für die Organisatoren als auch für das gesamte Betreuungsteam steht im Fokus, dass den Klienten einige erholsame, abwechslungsreiche und gemeinsame Stunden ermöglicht werden - fernab vom Alltag“, sagt Martina Spilka, Fachbereichsleiterin der Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes.

Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Lilienfeld-St. Aegyd freuen sich über zahlreiche Teilnehmer. Für nähere Informationen und zur Anmeldung steht das Team der Gesundheits- und Sozialen Dienste unter der Nummer 059/144 61080 von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.