Naturfreunde Traisen auf Radtour

Bei sommerlich heißen Temperaturen unternahmen die Naturfreunde Traisen eine gemütliche Radtour ins Gölsental über eine Distanz von rund 35 Kilometern.

Von der Johanneskirche in Traisen fuhren die fleißigen Pedaltreter am Traisen- und Gölsentalradweg nach Hainfeld zum Landgasthof zum Schüller. Nach geselliger Rast ging es gestärkt am Gölsentalradweg zurück nach Rohrbach an der Gölsen, wo sich alle Teilnehmer in Sabrina´s Café ein leckeres Eis und ein erfrischendes Getränk gönnten, ehe die Rückfahrt nach Traisen in Angriff genommen wurde.