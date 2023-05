Saisonstart im Feldbahnmuseum Freiland

Eifrig sind die Freunde des Feldbahnmuseums in Freiland wieder am Werken. Nun gibt der Verein wieder Einblicke in die spannende Welt der Feld-und Industriebahn.

Die über 100 Jahre lange Geschichte der „kleinen Eisenbahn“, zusammengefasst in Freiland, zieht Eisenbahn- und Technikfreunde jeden Alters an. Viele Lokomotiven aus den verschiedensten Epochen gibt es zu bestaunen. Dampf, Diesel und auch Elektrolokomotive sind hier vorhanden. Interessant sind auch uralte Akkulokomotive, die in Zeiten des Energiesparens ein wichtiger Hinweis darauf sind, dass vor über 60 Jahren solche Loks bereits in Bergwerken unterwegs waren. „Das ist also keine neue Technik sondern eine, die man dazwischen einfach wieder vergessen hat“, sagt Obmann Wolfgang Weishar. Einige davon, die jedoch nicht betriebsbereit sind, stehen ebenso zur Besichtigung bereit und können beim nächsten Museumstag vom fachkundigen Personal genau erklärt werden.

Das Highlight ist jedoch die Dampflok O&K aus dem Jahre 1899. Sie dampft regelmäßig mit den Besuchern die kleine Vorführstrecke auf und ab, bei der nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern leuchtende Augen kriegen. Die nächsten Vorführbetriebe von Feldbahnzügen sind am Sonntag, 4. Juni, und 2. Juli, 6, August, 3. September und 1. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag, 5. August, gibt es einen Besuchstag mit Nachfahren zwischen 16 und 23 Uhr. Seit 1983 befindet sich das Feldbahnmuseum in der Gemeinde Türnitz. „Ehrenamtliche Mitarbeiter werden übrigens immer gesucht“, betont Weishar. Nähere Infos auch unter www.feldbahn.at

