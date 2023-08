Der Skilehrer in Amerika

Begonnen hat alles in der Kindheit und Jugendzeit. Da hat Franz Krickl in Türnitz Skifahren gelernt. Schon in jungen Jahren war es sein Ziel, mit dem Skifahren Geld zu verdienen, jedoch wies ihn seine Mutter darauf hin, doch lieber etwas „Gescheites“ zu lernen.

In der ehemaligen Türnitzer Zimmerei Hoschek begann Krickl eine Zimmererlehre. Das Rennskifahren betrieb er weiterhin, doch sein Entschluss, Skilehrer zu werden, blieb aufrecht. Mit seinem Freund Hubert Pichler, der ebenfalls in Türnitz wohnt, setzte er diese Idee um. Beide absolvierten die Skilehrerausbildung.

1970 legte Krickl die Prüfung zum staatlich geprüften Skilehrer ab. Über den Skilehrerverband vertrieb Franz Krickl außerdem Ski in Österreich und Deutschland. In einem der ersten großen Einkaufshäuser der damaligen Zeit in Köln verkaufte der Türnitzer seine Ski. Da aber der Verkaufsstand nicht einladend genug wirkte, kam dem jungen Skilehrer dessen Lehre als Zimmerer zugute. Prompt baute er mit seinen Kollegen, Skilehrern aus Deutschland, „die alle Franz hießen“, wie er schmunzelnd erzählt, aus ein paar Bretter mitten in der Einkaufshalle eine urige Almhütte zusammen. Aus dieser Attrappe wurde ein unglaublicher Geschäftserfolg. „Wir hatten alles verkauft, was nicht angenagelt war, so groß war der Hyper um die österreichischen Skiverkäufer in Köln.“ Daraufhin fasste einer der Kollegen den Entschluss, in die USA zu gehen -nach Windham in New York State – mit der Ansage, Krickl möge doch mitkommen. Und tatsächlich: 1972 folgte Franz Krickl seinem Kollegen nach Amerika. „Mit dem Langenscheidt im Gepäck begann das Abenteuer in den USA. Dort habe ich dann 45 Jahre die Skischule geleitet“, erzählt er. Der Berg in Windham, der nicht größer ist als der Türnitzer Eibl, war der Ausgangspunkt für eine großartige Skilehrerkarriere, wo Franz – nun „Jim“ Krickl, in seiner Skischule 420 Skilehrer ausbildete. 1973 zog es Krickl für ein Jahr nach Argentinien, um dort ebenfalls als Skilehrer zu unterrichten. Doch er kehrte nach Windham zurück und war 25 Jahre im amerikanischen Ausbildungteam.

„Im Sommer werkte ich als Zimmerer, baute anfangs Balkone, reparierte Fenster und Türen“, erzählt er über die Entwicklung seines weiteren beruflichen Standbeins.

Nach Gründung einer Handwerksfirma arbeitet Jim Krickl bis heute auf dem Skiberg, denn die USA ist mittlerweile seine Heimat. Hier repariert und baut er unermüdlich Häuser, die in diesem Skigebiet entstanden sind. So oft es geht, kommt der heute 74-Jährige aber zurück nach Türnitz zu seiner Herkunftsfamilie, aber auch, um alte Weggefährten zu treffen.