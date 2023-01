„Taten statt Worte“: Türnitzer „Ökohaus“ überzeugte die Jury

Anlässlich des Jubiläumsjahres „100 Jahre Niederösterreich“ suchte die Klimaplattform des Landes Niederösterreich klimawandeln.at unter dem Titel „Taten statt Worte“ die besten 100 Klimaprojekte von Gemeinden, Privaten, Unternehmen, Vereinen und Bildungseinrichtungen.

Johann Anzberger aus Lehenrotte ist der Dritte aus dem Bezirk Lilienfeld, dessen Projekt ausgezeichnet wurde. Sein „Ökohaus“ überzeugte die Jury. Der NÖN stellte er nun genauer sein nicht alltägliches Eigenheim vor, welches seinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz darstellt.

Leitsatz „Jeder von uns kann ein bisschen die Welt retten“

Die Idee, ein „Ökohaus“ zu errichten, kam mit dem Bewusstsein, „dass eine ökologische und nachhaltige Bauweise mit erneuerbaren Energieformen zukünftig an Bedeutung gewinnen würde“, erklärt Anzberger. Die Idee, ein klimafreundliches, nachhaltiges Einfamilienhaus zu errichten, reifte in ihm erst mit der Zeit.

Beim Bau setzte er daher auf umweltfreundliche Materialien und „kompakte und nutzungsoptimierte Bauweise“, wie er betont. Erklärtes Ziel war es, ein weitgehend autarkes Haus zu bauen, das dazu einen geringen Energieverbrauch aufweist. Letztendlich entschloss sich die Familie für ein „Sonnenhaus“.

„Damit wird ein hohes Maß an Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und elektrischer Energie sowie leistbares Wohnen und Mobilität erreicht“, weiß Anzberger und betont, dass sie ganz nach dem Leitsatz „Jeder von uns kann ein bisschen die Welt retten“ vorgingen.

Der erste große Schritt war das Anlegen einer großen Blumenwiese. „Zur Förderung und Erhaltung von Nützlingen, die für das gesamte Ökosystem bedeutend sind“, begründet er dies. Die Blumenwiese sei nicht nur schön anzusehen, sondern bietet gleichzeitig Nährboden für Insekten.

„Was uns besonders freut, ist der niedrige Energieverbrauch, mehr Behaglichkeit, gesunde Raumluftqualität und hohe Wirtschaftlichkeit.“ Johann Anzberger Klimaschutzpreisträger, Türnitz

Doch bei einem Hausbau kann schnell etwas schief laufen. Daher nahm er für die Umsetzung professionelle Unterstützung in Anspruch, „um die Haustechnik zu planen, das Ortsbild zu gestalten und die richtigen Voraussetzungen für die Errichtung eines Solarhauses zu schaffen“, erklärt er.

110 Quadratmeter beträgt die Wohnfläche des Ökohauses, das zwar schlicht, aber dafür mit hochwertigen Materialien gestaltet wurde. Das Solarhaus- Konzept wurde von der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie von der NÖ Landesregierung finanziell unterstützt und erreichte durch die optimale Planung, die Förderungen und Eigenleistung durchschnittliche Hausbaukosten von 2.700 Euro pro Quadratmeter.

Durch das senkrechte Anbringen einer in die Fassade integrierten thermischen Solaranlage „kann im Winterhalbjahr besonders viel erzeugte Wärme in einen 1.000-Liter- Speicher gepuffert, aber auch in die Bodenplatte und in den Innenwänden als sogenannte Bauteilaktivierung eingeleitet werden“, erklärt Anzberger und meint, dass diese Bauteile „im Sommer auch als Kühlelemente zusätzliche Aufgaben übernehmen können.“

Auch Warmwasser und Wärmeversorgung werden von Mitte Februar bis Mitte Dezember zu 100 Prozent über Solarenergie gewonnen. Nachheizung erfolgt über eine Sole-Wärmepumpe mit 2,5 KW, Restenergie geht über eine Wand- und Fußbodenheizung an die Wohnräume. „Wenn im Winter der Strom nicht zu 100 Prozent ausreicht, wird dieser durch einen 100 Prozent Ökostrom-Vertrag abgedeckt“, lässt Anzberger noch wissen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.