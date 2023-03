Rohrbacher Arthur Hansl in Spanien auf der Walz

In der Ferne Berufserfahrung sammeln: Diese Möglichkeit bietet die niederösterreichische Wirtschaftskammer ausgewählten Lehrlingen. Einer von ihnen ist der Rohrbacher Arthur Hansl, der die Ausbildung zum Elektro- und Gebäudetechniker macht.

Bei der Initiative „Let’s Walz“ kann er nun in einem vierwöchigen Auslandspraktikum neue Berufserfahrungen sammeln. „Ehrlich gesagt, habe ich erst durch den Brief von der Wirtschaftskammer erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt“ sagt Hansl, der seit eineinhalb Jahren eine verkürzte Lehre zum Elektriker macht. Zurzeit befindet er sich im dritten Lehrjahr. Nach der Matura im Bundesoberstufenrealgymnasium in St. Pölten hat er sich zum Lehrberuf als Elektro- und Gebäudetechniker bei Firma iTECH Elektro GmbH mit Sitz in Rohrbach entschieden.

„Ich wollte nach der Matura nicht gleich studieren und dieser Beruf hat mich einfach interessiert“, verrät Hansl aber auch, dass sein eigentliches Interesse und sein Traumberuf die Veranstaltungstechnik, also die Licht- und Tontechnik wäre. Sein zukünftiger Plan ist es daher, nach der Lehre auf der Fachhochschule St. Pölten Medientechnik zu studieren. Daher freut er sich, dass er bei iTECH die Chance hat, auch in diesem Bereich praktische Erfahrungen zu sammeln. Doch vor Beginn eines Studiums geht es erst mal „auf die Walz“.

Ich würde mein Auslandspraktikum als eine Art ,Wanderung‘ bezeichnen, weil ich dadurch viel auf meinem Weg mitnehmen werde.“ Arthur Hansl iTECH-Lehrling für Elektro- und Gebäudetechnik aus Rohrbach.

„Meine ältere Schwester Viktoria, die selbst fast zwei Jahre als Au-Pair in den USA war, hat gemeint: ,Wehe, du machst das nicht!“, erzählt Hansl lachend und lässt wissen: „Eigentlich hat sie mich dadurch überzeugt, dass dieses Angebot, ein Auslandspraktikum irgendwo in Europa zu machen, eine einmalige Chance in meinem Leben ist.“

Wann genau das Praktikum beginnt, steht noch nicht fest. Im Spätherbst 2023 soll es laut Hansl losgehen. „Ich musste noch mit der Berufsschule abklären, wann ich meine vierte Berufschulzeit absolviere. Jetzt warte ich noch auf eine endgültige Antwort von der IFA, dem internationalen Fachkräfteaustausch, jener Organisation, über die das Praktikum stattfindet“, informiert er, dass ihm das Praktikum aber grundsätzlich schon fix zugesagt wurde.

„Auf die Walz gehen“, das bedeutete im ursprünglichen Sinn „Wanderjahre nach dem Abschluss einer Ausbildung“ und bezeichnete die Zeit der Wanderschaft zünftiger Gesellen. Im späteren Mittelalter bis zu Beginn der Industrialisierung war die Walz Voraussetzung für eine Zulassung zur Meisterprüfung. „Ich würde mein Praktikum aber eher als eine Art ,Wanderung‘ bezeichnen, weil mein Praktikum ja einerseits nicht mehrere Jahre, sondern nur vier Wochen dauert. Ich werde dadurch aber viel auf meinem Weg mitnehmen und meinen Horizont erweitern“, freut sich der Elektrotechniker schon sehr auf das „Experiment Auslandspraktikum.“

Angeboten wurden dem Lehrling Praktika in zehn verschiedenen Ländern Europas. In Deutschland, Finnland und Frankreich wäre das genauso möglich gewesen wie in Island, Italien, Litauen, Nordirland, Norwegen, Portugal und Spanien. „Hier die für mich richtige Entscheidung zu treffen, fiel mir bei der großen Auswahl schwer. „Norwegen und Finnland wären für mich auch sehr interessant gewesen“, betont er. Doch letztlich ist es für Hansl doch der Süden, nämlich Spanien geworden. Mittlerweile weiß er, dass er auf der iberischen Halbinsel bei einer Gastfamilie wohnen wird. „Ich war noch nie in Spanien“, sagt Hansl. Er möchte dort „die Menschen, ihre Kultur und Mentalität kennenlernen.“ Für diese Lebensphase lernt der Rohrbacher schon fleißig spanisch und meint: „Ich hatte in der AHS Latein, daher tue ich mir bei dieser Sprache nicht so schwer. Außerdem wird auch eine Kommunikation auf Englisch möglich sein.“ Konkrete Erwartungen an das Auslandspraktikum hat Arthur Hansl noch nicht. „Ich möchte mich überraschen lassen, meine Sprachkenntnisse in Spanisch aber auch in anderen Sprachen erweitern und Lebenserfahrung sammeln“, ist er schon gespannt.

Stolz ist man indes bei der Firma iTECH. „Arthur ist sehr begabt. Wir freuen uns, dass er diese Chance bekommen hat, von der er ganz bestimmt persönlich aber auch beruflich enorm profitieren wird“, betont iTech-Geschäftsführer Robin Halbwachs. Das Auslandspraktikum ist für den Lehrling kostenlos und um die Organisation der Initiative „Let’s Walz“ kümmert sich die Abteilung „Bildung“ der Wirtschaftskammer NÖ in Kooperation mit dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch (IFA). Die Finanzierung des Praktikums erfolgt mit Mitteln aus dem EU-Programm Erasmus+ sowie durch die Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ.

