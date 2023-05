Neues Spielgerät für die Lilienfelder Kleinkinder

Der Kindergarten Marktl ist um ein weiteres neues Gerät attraktiver. Die Stadtgemeinde Lilienfeld hat einen Balancierparcours für den Außenbereich angekauft.

Kürzlich wurde die fachgerechte Montage zur Freude der Kindergartenleitung, insbesondere aber vor allem der Kinder, durch die Firma Linsbauer abgeschlossen. „Die zeitgemäße, moderne Ausstattung unserer Schulen und Kindergärten liegt uns in der Gemeindearbeit immer am Herzen. Jede Investition in diesem Bereich ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Investition in die Zukunft“, sagt Bürgermeister Manuel Aichberger. Der neue Balancierparcours hat knapp 3.000 Euro gekostet und besteht aus drei Teilen, einem Treppenbalken, einem doppelten Balancierbalken mit sechs Hindernissen und einem Balancierbalken mit sechs Tellern. Bei der Auswahl des Gerätes wurde auch auf Haltbarkeit Wert gelegt. „Der Balken ist aus Lärche, die Teller sind aus massiven Siebdruckplatten und er verfügt über massive verzinkte Bodenanker“, führt Aichberger weiter aus.

Die auch für Kindergärten ressortzuständige Stadträtin Patricia Rauscher weiß zudem: „Balancieren ist wichtig für die Motorikentwicklung der Kinder.“ Das Gerät ist der Ersatz für einen alten, einfachen Balancierbalken. Dieser musste nach der jährlichen Spielgeräte-Überprüfung entfernt werden.

