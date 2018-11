„Wir wollen wichtige Persönlichkeiten unserer Gemeinde nicht in Vergessenheit geraten lassen“, sagt Obfrau Claudia Kubelka vom Kulturverein Annaberg zur Intention.

Langzeit-Bürgermeister von Annaberg, ÖVP-Landtagsabgeordneter und Niederösterreichischer Landtagspräsident war Johann Tesar, welcher 1988 verstorben ist. Über sein Wirken hat der Kulturverein eine Ausstellung zusammengestellt. Gezeigt werden unter anderem Auszeichnungen, Fotos sowie Porträts, welche von Künstler Sepp Gamsjäger stammen. Die Eröffnung findet im Rahmen eines geselligen Abends am kommenden Samstag statt. Dabei soll ebenso ein Blick auf das 100-Jahr-Jubiläum der Republik geworfen werden.

Johann Tesar, kurz als „Präsi“ bekannt, hat sich immer sehr für Annaberg und seine Bevölkerung eingesetzt. „Er war fast berüchtigt dafür, nahm auch seine Aufgaben und Verpflichtungen als Landtagspräsident sehr ernst und war mit Leib und Seele Politiker“, schildert die Kulturvereinsobfrau. Er sei vielen in Annaberg noch in guter und lebendiger Erinnerung. Gleichfalls hätte sein Leitspruch – „Leutln seid’s gscheid, vertragt’s euch“ – nicht an Bedeutung verloren.

So manches Interessante über Johann Tesar ist in der Ortschronik „Annaberg im Wandel der Zeit“ von Franz Hochreiter nachzulesen. „Das eine oder andere G’schichtl, das erzählt wurde und wird, haben wir auch aufgeschrieben“, informiert Claudia Kubelka.