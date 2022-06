Pyrker-Feiern im Stift: Lilienfelder Abt als Buchautor

Pyrker und Lilienfeld: 1792 trat Johann Ladislaus Pyrker als junger, mittelloser Mann in das Stift Lilienfeld ein. Er erhielt im Kloster eine gute theologische Ausbildung und konnte seine Talente entfalten. Er wurde Waldmeister und Pfarrer von Türnitz und förderte im Stift Lilienfeld sehr die Pflege der Kirchenmusik. Nach seinem Tod wurde Pyrker – auf eigenen Wunsch – am Friedhof Lilienfeld bestattet.

Pyrker, Retter von Türnitz: Als Pfarrer von Türnitz bewahrte er in den napoleonischen Kriegen durch sein diplomatisches und mutiges Verhandeln den Ort vor der Zerstörung durch wütende französische Soldaten.

Pyrker und Ungarn: Pyrker ist am 2. November 1772 in Nagy Lang in Ungarn geboren. Seine österreichischen Eltern arbeiteten als Verwalter beim ungarischen Grafen Zichy. Pyrker wuchs in Ungarn auf. Von 1827 bis 1847 war er Erzbischof von Eger. Als solcher ließ er die heutige Kathedrale von Eger errichten und andere städtebauliche Maßnahmen in Eger durchführen. Seine Gemäldesammlung stiftete Pyrker dem ungarischen Nationalmuseum und förderte dadurch die Entstehung des ungarischen Nationalmuseums.

Pyrker und Venedig: Pyrker war auf Wunsch des österreichischen Kaisers Franz II. von 1821 bis 1827 Patriarch von Venedig. Als solcher hat er die Armenfürsorge neu organisiert.

Pyrker-Buch: Das neue Buch „Der Patriarch“ ist in den Klosterläden der Stifte Lilienfeld und Heiligenkreuz erhältlich. In Türnitz wird es am 15. Juli präsentiert.