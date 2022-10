European Innovative Teaching Award für die HLW Türnitz

Die HLW Türnitz erhielt den European Innovative Teaching Award 2022 (EITA) in der Kategorie berufsbildende Schulen für das Erasmus+Projekt „Water-Woda-Wasser“. Die HLW hat als einzige berufsbildende höhere Schule in Österreich diesen europäischen Preis erhalten.

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem polnischen Gymnasium Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 12 in Danzig durchgeführt.

„Bei gegenseitigen Besuchen, Expertengesprächen und Kooperationen mit Umweltorganisationen tasteten sich die Schülerinnen und Schüler in der Projektsprache Englisch an die Themen Wasserversorgung, Wasserverschmutzung und Wasser als Erholungsraum heran“, schildert Direktorin Bärbel Koupilek.

„In politisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass sich Menschen aus verschiedenen Ländern näher kennenlernen.“ Angela Schoisengeyer Lehrerin, HLW Türnitz

Die Methodenvielfalt und die unterhaltsamen und interessanten Aktivitäten begeisterten alle Teilnehmer. „Vorurteile wurden abgebaut, Freundschaften geschlossen und ein gemeinsames Arbeitsziel erreicht“, ist sie stolz. Die Innovationskraft dieses Projektes überzeugte Experten sowie die Jury.

Das prämierte Projekt ist aber nur eines von vielen an der HLW Türnitz durchgeführten Erasmus+Projekten. Neben Austauschprojekten mit Schulen in Portugal, Finnland und Schweden organisierte Pädagogin Maria Kurz auch EU-weite Praktikumsplätze, Lehrerfortbildungen und Lehrerexkursionen. Sie hielt Vorträge über Projektorganisation mittels e-twinning bei internationalen Erasmus Veranstaltungen in Malta und Bratislava.

Direktorin Bärbel Koupilek, Projektleiterin Kurz sowie die teilnehmenden Projektlehrerinnen Brigitte Danner und Angela Schoisengeyer nahmen den Award bei einer feierlichen Preisverleihung in Wien entgegen.

„Ich durfte bei mehreren Erasmus+ Projekten teilnehmen und habe dabei großartige Erfahrungen gemacht. Anfangs gab es bei manchen Schülern Vorurteile und Bedenken bezüglich der Partnerschulen. Diese konnten dann beim gemeinsamen Arbeiten rasch aufgelöst werden. Die Lernenden sind über sich hinausgewachsen, die persönlichen Erfahrungen von unschätzbarem Wert!“, ist Danner-Sitegenberger überzeugt.

Auch ihrer Kollegin Schoisengeyer hat die Teilnahme am Projekt Freude bereitet. „Nicht nur die Schüler haben viel dabei gelernt. Die Freundschaften, die zwischen den Schülern, aber auch zwischen den LehrerInnen entstanden sind, sind nach wie vor aufrecht. In politisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass sich Menschen aus verschiedenen Ländern näher kennenlernen.“

