Gold für die St. Veiter Schule

Energydrinks sind in der Mittelschule St. Veit verboten. Dafür startet diese nun das Projekt „Wasserschule“. Kinder füllen sich gemeinsam ihre Wasserflasche mit Leitungswasser an. Ziel: Weg von überzuckerten Getränken hin zu hochwertigem Trinkwasser, das es glücklicherweise in Österreich gibt. Nur eine Initiative von vielen, die die Bildungsstätte als „gesunde Schule“ unterstreichen. Jetzt erhielt diese von der Initiative „Tut gut“ sogar die Gold-Auszeichnung.

„Dafür muss man einen bestimmten Kriterienkatalog erfüllen“, erklärt Mittelschul-Direktorin Martina Klarer. Die Schule setzt seit vielen Jahren auf eine Reihe an gesundheitsfördernden Angeboten. So gibt es immer wieder, wenn es die Witterung zulässt, Unterricht an der frischen Luft und die „gesunde Jause“ gehört fix zum Schulalltag dazu. „Die örtliche Bäckerei Käppl liefert Gebäck mit erhöhtem Vollkornanteil“, informiert Klarer. Bei den Schülern beliebt ist die „bewegte Pause“, wo die Kids sich im Schulhof oder Turnsaal austoben können, wie bei Ballspielen.

Seit einigen Jahren gibt es an der Schule Trainingsgeräte des Fitnesscenters Reisenbichler, angepasst an Kinder und Jugendliche. Zur gesunden Schule gehört für das Pädagogenteam auch soziales Lernen samt Teambuilding. Dafür gibt es Kennenlern-Tage, Projektwochen oder Skitage. Sport wird groß geschrieben, einige spielen in der Schülerliga Fußball oder Volleyball. Aufgrund der positiven Resonanz von Schülern wie Eltern will die Schule den „gesunden Weg“ weitergehen. „Ich gratuliere. Gold ist mehr als verdient“, meint dazu Bürgermeister Christian Fischer. Er erinnert sich noch gerne an den Kochunterricht zurück, als er hier selbst einst Schüler war.