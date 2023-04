Kaumberger erhält List Förderpreis

Der Onlinehandel boomt in Österreich. Allein im Jahr 2022 wurden rund 300 Millionen Pakete in Österreich ausgeliefert. Und Nachfrage steigt. Das bringt so manche Probleme mit sich, seien es Staus wegen hohem Verkehrsaufkommen oder lange Fahrtwege für die Zusteller und letztlich auch ein großer CO₂-Verbrauch. Der Onlineversand hat daher mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Genau um diese Probleme zu minimieren, startete der Kaumberger Johannes Braith ein Pilotprojekt mit Depotboxen geschaffen.

Der Gründer des Unternehmens „Storebox“ stellte sich in seiner Dissertation die Aufgabe, eine zentrale Abholstelle für die Pakete von allen gängigen Zulieferern in Österreich zu schaffen. Eine Reihe solcher innovativer Boxen stellte Braith im Rahmen des Pilotprojektes am Marktplatz seines Heimatortes Kaumberg sowie in Wien-Margareten auf und machte sie für die Benützer über einen Digitalcode zugänglich. „Die Vorteile sind dabei sehr unterschiedlich. In Wien ist die Auslastung der Boxen natürlich besser, in Kaumberg spart man aber viel mehr CO₂, da man hier sehr viel Fahrtwege für die Lieferanten spart“, erklärt Braith hierzu. So seien bis zu 40 Prozent CO₂-Ersparnis möglich. „Aktuell konzentrieren wir uns sehr stark darauf, nach Deutschland zu expandieren, aber auch in Niederösterreich sind weitere Standorte geplant“, kündigt Braith den Ausbau der Depotboxen an. Der „List Förderpreis“ ist für ihn eine besondere Auszeichnung, wie er betont. Seine Freude darüber war dementsprechend groß.

Über 30 junge Wissenschafter, Studenten und Teams erhielten seit 2007 den Preis

Den „List Förderpreis“ vergibt die List-Unternehmensgruppe für Beiträge zur Verbesserung der städtischen Verkehrs- und Parkraumsituation. Der Preis wurde erstmalig im Jahr 2007 ausgeschrieben. Seither wurden über 30 junge Wissenschafter, Studenten und Teams damit ausgezeichnet. „Diese Dissertation ist mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist das Konzept praxisrelevant. Zweitens kommt es nicht täglich vor, dass ein erfolgreicher Unternehmer neben seiner täglichen Arbeit noch eine Dissertation schreibt. Und drittens leistet die Arbeit einen wirklich substanziellen Beitrag zur Lösung innerstädtischer Verkehrsprobleme", sagt dazu Universitätsprofessor Georg Hauger, der die Dissertation gemeinsam mit dem Rektor der Fachhochschschule des BFI Wien, Andreas Breinbauer, betreut hat.

