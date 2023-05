Leopold Sindl erhielt das Ehrenzeichen der Gemeinde Rohrbach

„In all den Jahren sind dir die Ideen nie ausgegangen“, dankte Bürgermeister Karl Bader und überraschte seinen langjährigen Wegbegleiter in der ÖVP-Fraktion mit einer der höchsten Auszeichnungen der Gemeinde, dem Ehrenzeichen in Silber.

Knapp ein Vierteljahrhundert engagierte sich Sindl in der kommunalen Politik. Anfangs im Sozialausschuss, später als Kulturobmann. Hier zeigte Sindl besonderes Gespür für traditionelle Events wie den Rohrbacher Holler-Kirtag mit Oldtimer-Treffen oder diverse Ausstellungen von „Kunst & Kultur in 3163“. Sindl realisierte vor etlichen Jahren erstmals den Kinderkrampuslauf, auch das Kindermaibaumsteigen ist mittlerweile in Rohrbach Tradition geworden und erhält von Jahr zu Jahr mehr Zulauf. Viele Jahre hat Sindl auch den „Rohrbacher Advent“ in Kooperation mit den Vereinen und der Gemeinde organisiert. „Deine Ideen und Werte wie Tradition, Regionalität und Heimatverbundenheit leben aber im Dorf weiter“, dankte Bader.

