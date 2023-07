Ur-Gestein des Lilienfelder Roten Kreuzes gewürdigt

Für außerordentliches Engagement um das Rote Kreuz wurde der DDr. Lauda-Preis an Oberrettungsrat Manfred Stettner verliehen. Diesen höchsten Ehrenpreis des Österreichischen Roten Kreuzes erhalten ausschließlich Menschen, die seit Jahrzehnten im Dienst der Menschlichkeit maßgebliche Schritte setzen.

In der Geschichte des Roten Kreuzes Lilienfeld ging dieser Preis erstmalig an den ehemaligen Bezirksstellenleiter Stettner, der bereits seit einem halben Jahrhundert einen wichtigen Teil in der Rot-Kreuz-Familie darstellt. Er trug maßgeblich zur Entwicklung der Rettung im Bezirk bei, als auch zur Einführung des Notarztwagens im Jahr 1990 im Bezirk Lilienfeld.

Der heute 84-jährige gebürtige Deutsche kam nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Mutter nach Österreich. Er ging zuerst in Ravelsbach zu Schule, dann besuchte er das Priesterseminar in Hollabrunn, was ihm aber so gar nicht zusagte. „Drei Mal bin ich weggelaufen“, lacht er. Er ging eine Zeit wieder zur Oma nach Deutschland, kehrte dann retour, half am elterlichen Hof, machte die Elektrikerlehre und arbeitete bei einer Wiener Firma. Als diese einen Auftrag in Türnitz hatte, lernte er in Lehenrotte seine spätere Gattin Eva kennen. 1972 besuchte er seinen ersten Erste-Hilfe-Kurs mit seiner Gattin in Türnitz. „Da entdeckte ich meine humanitäre Ader“, betont er. Doch erst ein wenig später kam er dann durch Bekannte zum Roten Kreuz Lilienfeld. Bald versah er hier seinen ersten Dienst. „Und das ohne richtige Sanitäter-Ausbildung. Ich hatte ja nur den Erste-Hilfe-Kurs“, erzählt Stettner, dass damals die Rettungsorganisationen bei weitem nicht so professionell aufgestellt waren, wie sie es heute sind. Aber jeder gab trotzdem sein Bestes. Mit einem klaren Ziel: Zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

Stettner installierte den Notarztwagen im Bezirk Lilienfeld

Damals war das Rote Kreuz noch in einem Gebäude nahe des Lilienfelder Bades untergebracht. Auch an seinen ersten Einsatz erinnert er sich. „Ein Mopedlenker war mit dem Kopf auf eine Gehsteigkante gestürzt. Mein Kollege hatte weder einen Führerschein, noch einen Erste-Hilfe-Kurs.“

Die Faszination für das Rettungswesen wuchs bei Stettner. Ende der 1980er-Jahre wurde er Bezirksstellenleiter-Stellvertreter. Schon damals war es ihm als auch seinen Kollegen wichtig, sich fortzubilden und Ausbildungen zu forcieren. Stettner war eben maßgeblich an der Installierung des Notarztwagens für den Bezirk Lilienfeld im Jahre 1990 beteiligt. Bis 2006 war Stettner selbst Bezirksstellenleiter. Da kam auf ihn viel Organisatorisches zu, dennoch: Genauso wichtig ist ihm seine Zeit als aktiver Sanitäter, bei Einsätzen. „Unfälle mit Kindern waren immer sehr belastend“, schildert er. Auch der Tod einer Frau, die am Sozius des Motorrads ihres Gattens saß. „Die Frau starb im Rettungswagen“, bedauert er.

Es gab aber andere Einsätze, die ihm unvergessen sind, so wie die Überstellung eines Patienten ins Landesklinikum Mauer-Öhling. „Der Patient glaubte die ganze Zeit, unser Rettungswagen würde von einem Hund verfolgt und er meinte, wir sollten doch jetzt endlich den Hund verscheuchen“, schildert er. Und: „Hund war natürlich keiner da.“ Der DDr-Lauda-Preis macht Rettungs-Urgestein Manfred Stettner stolz, ebenso das Ehrenzeichen des Landes, das er bereits 2007 vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll erhielt. Viel mehr aber noch, dass seine Tochter und Enkerln auch aktiv bei der Rettung sind.

Abschließend möchte er noch anmerken: „Als Rotes Kreuz können wir nicht die Sonne scheinen lassen, aber wir können den Regenschirm halten.“