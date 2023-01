Zum „Pasta-Kaiser 2023“ gekrönt: Erfolg für Rainfelderin

Zum ersten Mal hat Silvia Helmreich bei der „Pasta-Kaiser“ Produktprämierung im Rahmen der Ab-Hof-Messe Wieselburg teilgenommen. Und auch gleich mit vollem Erfolg: Von vier eingeschickten Proben wurden drei prämiert. Ihre Basilikum Bandnudeln erhielten sogar den Sieg und wurden zum „Pasta-Kaiser 2023“ gekrönt. Die Preisverleihung ist am 3. März.

„Die Basilikum-Bandnudeln sind ein Verkaufsschlager“, weiß Helmreich und erklärt: „Ich verwende dafür frisches Basilikum.“ Eine Goldmedaille erhielten die „Pappardelle La Piega“. Der Namen der breiten Nudeln kommt daher, dass der Rand gewellt ist. „Piega“ ist Italienisch für „Welle“. Für die viereckigen „Spaghetti Chitarra“ gab es eine Silbermedaille. In ihrem Rainfelder Zuhause hat Helmreich drei Zimmer ihrer Nudelmanufaktur „Nudelwohl“ gewidmet. Das breite Sortiment produziert sie alleine. „Mein Mann Markus betreut die Webseite und kümmert sich um die Etiketten“, so Helmreich.

Von Spaghetti-Variante bis Nudeln in Katzenform

Auf ihrer Webseite findet man Nudeln in allen Formen, von Spaghetti bis zu Katzen. Für jede Form hat Silvia Helmreich eigene Aufsetzer für ihre drei Nudelmaschinen. Auch beim Geschmack ist Helmreich kreativ: Sogar Ingwer- und Safrannudeln hat sie im Sortiment.

„Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Ideen komme. Das fällt mir einfach ein. Ich hatte zum Beispiel einmal zu viele Äpfel daheim, dann hab ich eben Apfelnudeln gemacht“, berichtet die Nudelproduzentin. Ihr Unternehmen begann als Hobby. Auf Anraten von Freunden machte sie sich im März 2020 selbstständig. Trotz des Lockdowns lief das Geschäft von Anfang an sehr gut. Mittlerweile bekommt man ihre Nudeln in vielen Billa-Fil-ialen im Bezirk Lilienfeld oder in der Speis in Traisen und Wiesenfeld. Auch in Bregenz, Wien und der Steiermark werden die „Nudelwohl“-Produkte verkauft. Neben hochwertigen Zutaten ist bei der Herstellung die richtige Trocknung wichtig, wie Silvia Helmreich verrät.

„Wenn es zu feucht ist, können die Nudeln schimmeln. Wenn die Luft zu trocken ist, zerbrechen sie leichter“, erklärt sie. Deswegen werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Trocknungsraums laufend überwacht. Sechs Tage müssen die Nudeln trocknen, bevor sie verpackt werden. Über den „Pasta-Kaiser“-Sieg freut sie sich sehr. „Ich hätte gar nicht damit gerechnet, vor allem nicht beim ersten Mal“, jubelt Helmreich. Für den Verkauf ihrer Nudeln möchte sie nun bei ihrem Haus einen Bürocontainer aufstellen und dort einen „Nudelwohl“- Schauraum aufbauen.

