Zwei Radland-Sterne für Lilienfeld

Die Agentur „Radland“ des Landes Niederösterreich hat niederösterreichweit die Radfreundlichkeit aller Bezirkshauptstädte und Gemeinden bewertet. Faktoren waren etwa die vorhandene Infrastruktur, Planung, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. Bis zu fünf Sterne gab es zu erreichen. Jedoch wurden auch an die besten Gemeinden nur höchstens drei vergeben.

In der Hypo-Zentrale in St. Pölten verliehen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko und Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann die Sterne - und an die Siegergemeinden die Pokale.

Zertifizierung Das sind Niederösterreichs “Radhauptstädte”

Lilienfeld bekam mit 24,5 erreichten Punkten zwei Sterne. Beim Festakt war die Gemeinde durch Bürgermeister Wolfgang Labenbacher vertreten.

Die Zertifizierung sieht Labenbacher als Motivation, sich bis zur nächsten Durchführung der Bewertung in zwei Jahren zu verbessern: „Mit der Verbreiterung des Magdalenen-stegs haben wir in diesem Jahr einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Radelns für die Stadt erreicht. Die weitere Planung und Umsetzung mit besserer Anbindung des Einkaufsparks und des Bahnhofs sind in Vorbereitung. „Damit werden wir bei der nächsten Bewertung schon mehr Punkte erhalten“, ist er zuversichtlich.

Einige Positivpunkte für Lilienfeld sind für Labenbacher die Radwegverbindungen zu den Stadtteilen Schrambach, Marktl und Rabenhofsiedlung, die Radabstellplätze bei der Park & Ride-Anlage, die Ladestationen beim Salettl und die ÖAMTC-Servicestation bei der Gemeinde. Jedoch könne, weiß er, in Lilienfeld aufgrund der Topografie und des mangelnden Platzes nicht eine so großzügige Radinfrastruktur wie in der Gewinnergemeinde Baden oder im zweitplatzierten Tulln errichtet werden.

Übrigens: Der Ortschef geht mit gutem Beispiel voran. „Wenn es das Wetter zulässt, bin ich in Lilienfeld immer mit dem Radl unterwegs“, lässt er wissen.

