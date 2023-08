Vollbesetzter Pkw stürzte über Böschung

Der Lenker eines mit fünf Personen besetzten Pkw fuhr auf der B 20 kurz nach der Passhöhe Josefsberg von Mariazell kommend in Richtung Lilienfeld. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Wagen stürzte mehrere Meter über die Böschung und blieb am Dach liegen. Glücklicherweise konnten alle fünf Personen das demolierte Gefährt selbstständig verlassen. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland wurden alle fünf Personen zur Kontrolle in die Landeskrankenhäuser Scheibbs und Lilienfeld transportiert. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit zwei Fahrzeugen und vier Sanitätern, einem Notarzt sowie einem First Responder, das Rote Kreuz Scheibbs und der Samariterbund Frankenfels mit je einem Rettungswagen, die Freiwilligen Feuerwehren Mariazell und Mitterbach sowie die Exekutive.