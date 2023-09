Wienerin stürzte mit Pkw in Bach

Einen wahren Schutzengel hatte eine Wienerin am Samstag in St. Aegyd. Sie war mit ihren Pkw in den Bach neben der B 23 gestürzt und kam dabei glimpflich davon.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Die Frau, die alleine unterwegs war, war plötzlich von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen stürzte in den Bach. Der Lenkerin gelang es, sich selbst aus dem Wagen zu befreien. Sie war unversehrt geblieben. Das Rote Kreuz Mariazeller kümmerte sich um die Frau, ehe sie von den Angehörigen abgeholt wurde. Die Feuerwehr St. Aegyd hob gemeinsam mit der FF Mariazell den Pkw aus dem Graben.