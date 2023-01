Hainfelder Student: Traisentalbahn-Ausbau auf Schiene bringen

Von St. Pölten aus fährt die Traisentalbahn nach Traisen. Dort kann man entweder Richtung Hainfeld oder Richtung Schrambach weiterfahren. Noch ist auf der Strecke ein Dieseltriebwagen unterwegs, bis 2027 soll sie jedoch elektrifiziert werden. Auch der Takt soll, zumindest morgens und am Nachmittag, zu einem Halbstundentakt verdichtet werden.

Jedoch gibt es zumindest auf der Strecke Traisen-Hainfeld ein Problem: Da die Fahrtzeit in eine Richtung 18 Minuten beträgt, geht sich ein Halbstundentakt mit einem Triebwagen nicht aus. Diesem Problem hat Alexander Baumgartner seine Bachelorarbeit gewidmet.

Der 25-Jährige aus Hainfeld studiert Bahntechnologie und Mobilität an der Fachhochschule St. Pölten. Das Thema Bahn begleitet ihn schon lange: Nach der Lehre zum Gleisbautechniker absolvierte er die Meisterprüfung und die Prüfung zum Triebfahrzeugführer. Mittlerweile unterrichtet er neben dem Studium am ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten.

Viele wollen pendeln, es fehlt der Halbstundentakt

„Es war mir ein persönliches Anliegen, mich mit dieser Strecke zu beschäftigen, weil ich eben aus Hainfeld komme und mich einige Personen aus der Gegend bereits auf das Problem angesprochen haben“, sagt Baumgartner. Für viele ist es schwierig, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren.

Denn nur zwischen 4.38 und 7.08 Uhr fährt der Zug im Halbstundentakt in Hainfeld ab, die restliche Zeit nur im Stundentakt. Laut Baumgartner würden viele Menschen gerne mit dem Zug pendeln, jedoch sei der Arbeitsweg aufgrund der Taktung zu umständlich. Durch Experteninterviews mit den am Ausbau beteiligten Akteuren, darunter die ÖBB und das Land Niederösterreich, hat der Student die Kundenbedürfnisse rund um den Ausbau erfragt. Außerdem hat er mit dem Programm „OpenTrack“ Möglichkeiten für die engere Taktung simuliert.

„Die attraktivste Möglichkeit zum Ausbau wird voraussichtlich eine Kreuzungsstelle in der Mitte der Strecke sein“, sagt Baumgartner. Dadurch können die zwei Züge auf der Strecke aneinander vorbei fahren. Momentan fährt auf der Strecke nur ein Zug hin und retour. Aufgrund der Fahrtzeit von 18 Minuten, wenn in allen Haltestellen gestoppt wird, ist ein Halbstundentakt mit einem Zug nicht möglich.

Etwas schneller zu fahren, ist keine Option. „Aufgrund der Topografie kann der Zug dort nicht schneller fahren. Dafür müsste man die Strecke begradigen. Aber vor allem kostet das An- und Abfahren bei den Haltestellen Zeit“, erklärt Baumgartner. Durch die Simulationen will er einen idealen Ort für den Bau einer Kreuzstelle zum Ausweichen finden.

Ob der Ausbau danach so umgesetzt wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. „Mein Ziel ist natürlich, dass es zu einer Umsetzung kommt“, sagt Baumgartner. Die Stakeholder hätten bereits großes Interesse an der Arbeit gezeigt. „Aber wie der geplante Ausbau dann konkret geschieht, müssen die Stakeholder entscheiden. Mir war es vor allem wichtig, dass es für die Strecke eine wissenschaftliche Arbeit gibt - denn ich bin der erste, der sich auf akademische Weise mit dieser Strecke beschäftigt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.