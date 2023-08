13-Jährige drohte, im Erlaufsee zu ertrinken

Ihrem Vater und noch einigen anderen Ersthelfern hat ein Mädchen zu verdanken, dass sie noch am Leben ist. Sie wäre am Dienstag fast im Erlaufsee bei St. Sebastian ertrunken.

Die 13-jährige Wienerin war hier mit ihrer Familie auf Urlaub. Diese verbrachte den heißen Sommertag am Erlaufsee. Das Mädchen hielt sich im Bereich der Wasserrutsche auf. Gegen 18.30 Uhr geriet sie aus unbekannter Ursache unter Wasser und drohte, zu ertrinken. Glücklicherweise hatte sie gleich mehrere Schutzengel in der Nähe. Badegäste und ihr Vater merkten die Notlage des Kindes und retteten sie aus dem Wasser. Das Kind wurde nach der medizinischen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber „Christophorus 17“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen und war ansprechbar. Dienstagnacht lagen der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark keine näheren Informationen über den Gesundheitszustand des Mädchens vor.