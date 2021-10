Bartolympiade: Gold für Lilienfelder Norbert Topf

Doppel-Bart-Weltmeister ist er schon, nun hat sich Norbert Topf auch noch Olympiagold geholt.

Die Konkurrenz war groß: An die 110 Freunde der Gesichtsbehaarung aus neun Nationen ritterten im Rahmen der Bartolympiade 2021, die am Wochenende in Bayern ausgetragen wurde, in den einzelnen Kategorien um den Sieg. In seiner Spezialdisziplin Kinnbart- Freistil führte kein Weg an Norbert Topf vorbei. Mit der Höchstpunktezahl kürte ihn die Fachjury zum Olympiasieger. Dreieinhalb Stunden lang habe er seinen Oberlippenbart drei Mal und seinen Kinnbart vier Mal aufgestylt, schildert der 59-Jährige – und schmunzelt dabei: „Mir haben die Hände schon wehgetan.“

Nach der monatelangen Corona-Zwangspause war es für den Lilienfelder der erste Wettkampf seit 2019 – und der endete gleich mit dem Olympiasieg. Parallel dazu kürte sich Topf auch zum deutschen Meister.