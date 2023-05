Ärger um fehlende Parkplätze in Traisen

Wer in Traisen in den Zug einsteigt und sein Auto parken möchte, kennt die Problematik: Die Zahl der verfügbaren, gestatteten Parkflächen direkt beim Bahnhof ist beschränkt. Der Bahnnutzer ist dann angewiesen, sich zum Bahnhof bringen zu lassen oder eben entfernt in der Siedlung einen Parkplatz zu finden, doch das ist vor den Privatgebäuden auch nicht immer ideal.

Das ärgert so einige Pendler und diese verzichten dann manchmal sogar aufs Öffi und fahren eben mit dem Auto in die Landeshauptstadt oder zur gewünschten Destination.

Die Traisnerin Brigitte Heinz ist nur eine Bürgerin, die die fehlenden Parkflächen ärgern. „Um sich noch zusätzliche Wartezeiten in das Gölsental zu ersparen, würden gerne viele in Traisen parken. Leider unmöglich, da erst kürzlich wieder ein Großteil des Parkplatzes für die Holzverladung gesperrt wurde“, wirft sie auf. Das bestätigen auch andere Bahnkunden. Die Fäche, die derzeit für die Holzverladetätigkeiten von der Bahn weitreichend genutzt wird, wäre der perfekte Platz für den Ausbau einer ordentlichen Parl-Ride-Anlage. Immerhin ist der Bahnhof Traisen-Scheibmühl ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, Treffpunkt der Züge von bzw. nach Hainfeld, Schrambach und eben in oder retour aus der Landeshauptstadt. Gerade Traisner oder mitunter Eschenauer (Anmerkung: die Bahnhaltestelle Rotheau wurde vor einigen Jahren aufgelassen) würden hier ihr Auto abstellen, um weiter nach St. Pölten zu fahren, vorausgesetzt es gäbe Parkplätze.Gemeinde scheiterte an Gesprächen mit Rail Cargo

Heinz stellt auch in Frage, ob es wirklich nötig sei, mitten im Siedlungsgebiet diese Holzladetätigkeiten durchzuführen.

Traisens Bürgermeister Herbert Thumpser weiß um die Problematik und informiert, dass die Gemeinde nicht untätig gewesen sei, die Situation zu verbessern. „Wir haben schon mehrmals angeregt, statt des Holzladeplatzes eine schöne Park&Ride-Anlage zu installieren. Wir sind aber bisher an Rail Cargo gescheitert!“, bedauert er.

Und auch er weist auf die Notwendigkeit von ausreichend Parkmöglichkeiten hin: „Für den öffentlichen Verkehr wäre dies mehr als angebracht! Scheinbar hat die ÖBB aber jetzt neu beschildert. Das ist mehr als ärgerlich.“ SPÖ-Bundesrat und St. Veiter Bürgermeister Christian Fischer unterstreicht ebenso, dass Öffis nur genutzt werden, wenn die Infrastruktur rundherum passt. „Mein Kollege Thumpser ist sicher daran, hier Verbessserungen zu bewirken. Ich werde ihn bei Bedarf und im Rahmen der Möglichkeiten auch unterstützen“, sagt Fischer. ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder ist gleicher Ansicht: „Auch wir wünschen uns eine Verbesserung für die Bahnkunden und hoffen auf eine Park &Ride-Anlage“

ÖBB-Pressesprecherin Julia Krutzler informiert:„Im Zuge der Attraktivierung und Elektrifizierung der Traisentalbahn Ende 2026 ist auch eine Vergrößerung der P+R-Anlage am Bahnhof Traisen geplant. Dazu wurden bereits mehrere Gespräche mit der Gemeinde Traisen geführt.“ Derzeit würde ein Lösungsvorschlag erarbeitet.

