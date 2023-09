Maturanten luden zum göttlichen Abgang

Mit dem Motto „Ein göttlicher Abgang“ begingen die 8. Klassen des Gymnasium Lilienfelds den jährlichen Maturaball in den Räumlichkeiten des Stiftes Lilienfeld. Mit der von den Lehrerinnen Susanna Poglitsch und Agnes Schaffhauser choreografierten Eröffnungspolonaise begrüßten die 33 Maturantinnen und Maturanten die zahlreichen Gäste zu einem himmlischen Abend.

Der Ball war sehr gut besucht, die Veranstaltung war bereits einige Zeit vor dem Abend ausverkauft.

Zu den Highlights des Abends zählten, neben einer Tombola mit vielen Preisen, eine einzigartige Mitternachtseinlage, die die Maturantinnen und Maturanten mit Unterstützung von Katharina Kölbl akribisch planten und einstudierten. Die beiden Klassenvorständinnen Kerstin Schagerl und Jutta Schmutzer begleiteten das Ballprojekt mit Engagement über Monate. „Die Eröffnung des Balls war ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe selten zuvor so viel Begeisterung und Energie erlebt, mit der unsere Schülerinnen und Schüler diesen Festakt vorbereitet und auch ,gelebt' haben. So viel Herzblut, das diese Gruppe junger Menschen investiert hat, ist eine Freude, mitanzusehen und vorbildhaft“, stellt Elternvereinsobmann Bernd Zimmel fest.

„Ein besonderer Dank gebührt auch dem Ballobmann, HerrnThomas Hackl, der die Schüler und Schülerinnen tatkräftig bei der Organisation unterstützt hat“, hob Direktor Josef Heindl hervor. Er und die Schulgemeinschaft freuten sich sehr über den großen Andrang an Gästen und den gelungenen Ball, denn: Zur Musik der Band und auch in der Disco tanzten die Gäste in die frühen Morgenstunden bis „zum göttlichen Abgang“.