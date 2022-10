Das Tanzparkett lockt im Bezirk Lilienfeld

Egal ob im Ballkleid, in Tracht oder buntem Kostüm – bei den Bällen im Bezirk kommt jede und jeder auf seine Kosten. Schwungvoll haben die Gemeinden die Ballsaison bereits mit dem Maturaball im Stift Lilienfeld gestartet. Ansonsten ist in Lilienfeld derzeit kein weiterer Ball geplant.

Einen vollen Ballkalender kann St. Veit vorweisen: Den Anfang macht die Landjugend mit ihrem „Simandl“-Ball am 25. Dezember. Er findet im Bauer-Eventstadl in Traisen statt. Am 21. Jänner lädt die Feuerwehr Wiesenfeld im Gasthof Bekier zum Ball. Eine Woche später feiert die Feuerwehr Rainfeld im Gasthof Engl-Zöchling.

Am 28. Jänner kommen die Kleinsten in Hainfeld auf ihre Kosten. Bunt und musikalisch geht es nämlich beim Kindermaskenball der Kinderfreunde im Gasthaus Hagynfelt zu. Die Hainfelder Feuerwehr peilt den 18. Februar für ihren Ball an. Fix ist dieser Termin laut Bürgermeister Pitterle jedoch noch nicht.

Auf den Faschingsbällen - wie hier vom ÖKB in Kaumberg - präsentieren die Gäste tolle Verkleidungen. Foto: Archiv/Halbwaxr

Zum Jahresbeginn, am 7. Jänner, findet der Ball der Feuerwehr Kaumberg statt. „Die Musik ist schon fix und die Mannschaft motiviert“, berichtet Kommandant Anton Weiss. Auch der Kindermaskenball des Elternvereins ist in Planung. Einen Termin gibt es jedoch noch nicht. Ein Wackelkandidat ist dagegen der Bauernball. Laut Obfrau Anna Dorner stimmen die Mitglieder Mitte November ab, ob er stattfindet.

Der Jägerball in Türnitz ist abgesagt. Hier fehlt der passende Veranstaltungsort, außerdem sei die Corona-Situation zu unsicher. Der Feuerwehrball der Feuerwehr Lehenrotte soll stattfinden, die Floriani suchen jedoch noch nach einem Veranstaltungsort und einem Termin. Der Maskenball des Sportvereins Indat Türnitz (SVT), der Bauernball und der Dirndlball der Landjugend stehen noch auf der Kippe.

Die Jägerschaft St. Aegyd und Hohenberg lädt am 19. November zum Jägerball in den Holzhof „Herzerl-Mitzi“. Ansonsten steht – zumindest in St. Aegyd – derzeit kein zweiter Ball auf dem Programm.

Der einzige Ball, den es vor der Pandemie jährlich in Mitterbach gab, war der Schneeschererball im Gasthaus Rauscher. Am Rosenmontag soll er laut Restaurantbetreiber Stefan Rauscher wieder stattfinden.

In Eschenau ist kein Ball geplant. Auch für das Volksheim Traisen sind laut Gemeinde noch keine Bälle angemeldet. Von den Ballkalendern in Ramsau, Rohrbach, Kleinzell und Annaberg war zu Redaktionsschluss noch nichts zu erfahren.

Beim Rundruf im Bezirk ist der Tenor gleich: Der Ballkalender dünnt aus. Das liegt einerseits an der unsicheren Situation aufgrund der Pandemie. Allerdings, gibt der Lilienfelder Gemeindemitarbeiter Hannes Weissenböck zu Bedenken, schrumpfe auch die Zahl der geeigneten Gasthäuser. Zusammen mit dem Besucherrückgang und den gesunkenen Einnahmen lohne sich der Aufwand für viele Vereine nicht mehr.

