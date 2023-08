Badallee verbessert

Die Lilienfelder „Badallee“, ein stark frequentierter Gehweg zwischen Stadtsportanlage und Tennisplatz bzw. Castellistraße und Schulgasse, wurde von der Stadtgemeinde mit KRC-Material befestigt.

Auf einer Länge von rund 136 Metern hat die Firma Traunfellner GmbH in den letzten Wochen die Schotterung abgezogen und verdichtet. „Im Anschluss wurde mit KRC-Material ein Fein- und Grobplanum hergestellt und dieses ebenfalls durch Verdichten befestigt. Die Kosten der Arbeiten belaufen sich auf rund 5.600 Euro “, führt Bürgermeister Manuel Aichberger aus.

Die Befestigung hat eine nicht unwichtige Vorgeschichte: Seit mehr als zwei Jahren sind am Areal des Landesklinikums Lilienfeld keine Hubschrauberlandungen mehr möglich bzw. zulässig. „Um eine bestmögliche, gerade auch notfallmedizinische Versorgung der Menschen in der Region sicherstellen zu können, war es daher dringend notwendig, einen geeigneten Hubschrauber-Außenlandeplatz einzurichten“, sagt Aichberger. Nach Besichtigung mit Experten, Vertretern der Blaulichtorganisationen, der Stadtgemeinde, des ÖAMTC und des Landesklinikums Lilienfeld schufen die verantwortlichen Akteure die Leitlinien für den neuen Hubschrauber-Landeplatz am Spielfeld der Stadtsportanlage. Dieser gewährleistet einen raschen und sicheren Ab- und Zutransport von Patienten. „Im Einsatzfall muss also der ÖAMTC-Hubschrauber am Fußballplatz landen und der Weitertransport erfolgt mit dem Rettungswagen über die Badallee. Daher mussten dort einige Bäume zurückgeschnitten und die Schotterung erneuert und verdichtet werden“, begründet er die Baumaßnahme.

Für Katharina Schubert vom städtischen Bauamt wurde mit dieser Maßnahme auch ein Wunsch aus der Bevölkerung umgesetzt: „Gerade im oberen Bereich der Badallee beim Eingang zur Stadtsportanlage war die alte Grobschotterung durch Starkregenereignisse ausgeschwemmt. Die Furchen am Weg waren nicht nur für Fahrräder, Kinderwägen und dergleichen ein Hindernis, auch die ordnungsgemäße Schneeräumung gestaltete sich durch Unebenheiten im Boden zusehends schwieriger“, weiß sie. Die nun gesetzten Verbesserungen versprechen eine gute Begeh- und Befahrbarkeit, gleichzeitig kann Wasser aber gut versickern.“

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht: „Wir werden demnächst auch noch mit Absperrvorrichtungen oder Pollerlösungen Vorsorge dafür treffen, dass die Badallee künftig wirklich nur von Blaulichtorganisationen im Einsatz- bzw. Notfall mit Kfz befahren werden kann“, gibt Stadtoberhaupt Aichberger einen Ausblick.