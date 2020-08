Während die Sanierung der Nepomuk-Brücke in Hainfeld aufgrund von Corona-Sparmaßnahmen verschoben wurde (die NÖN berichtete), steht in Hainfeld jetzt eine andere Brückensanierung im Auftrag des Landes am Programm.

Die Brückenmeisterei des Landes startet jetzt im August mit der Generalsanierung der „Höfler Brücke“, die auf der B 18 liegt. Dafür mussten von der Stadtgemeinde Hainfeld Vorarbeiten geleistet werden. „Wasser- und Kanalleitungen sowie die Straßenbeleuchtung wurden umgelegt“, informiert Stadtamtsdirektor Oliver Speck. Die Arbeiten sind abgeschlossen. 28.000 Euro wurden von der Gemeinde dafür bereitgestellt.