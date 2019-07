Im Bereich der Einmündung von der B 20 in den Ortsteil Marktl soll die Verkehrssicherheit erhöht werden und der Bereich für Radfahrer attraktiver gemacht werden. Dafür hat der Gemeinderat ein Budget von fast 310.000 Euro vorgesehen. Die Beschlüsse dafür und für die Vergaben an die entsprechenden Firmen fielen einstimmig.

„Die Gesamtkosten werden die Gemeindekasse aber nicht zur Gänze belasten, wie wir hoffen“, betont Lilienfelds Vizebürgermeister Manuel Aichberger. Förderungen könnten aus verschiedenen Töpfen des Landes kommen, wie der Dorferneuerung und aus den Mitteln für Radwege.

Schon zu Beginn der Ferien starteten die ersten Arbeiten für das Projekt „Busbuchten – B 20 Marktl“. Geplant sind die Errichtung zweier Busbuchten mit Wartehäuschen, einer Ampelanlage sowie die Herstellung eines kombinierten Geh- und Radweges. Außerdem sollen die Maßnahmen eine Verbesserung der Aus- und Zufahrtssituation zu den Prefa- und Neumanbetrieben bringen.

„Bis zum neuen Fahrplan des Verkehrsverbundes Ost im September müssen die Bushaltestellen errichtet werden, da die Busse nicht mehr zum Firmengelände in die Werkstraße einfahren und dort wenden dürfen“, erklärt Aichberger. Dann soll auch die Barrierefreiheit gewährleistet sein. „Davon gehe ich aus, wenn neue Bushaltestellen gebaut werden, die auch gefördert werden, müssen die auch wirklich state of the art sein“, sagt der Vizebürgermeister.

Im Bereich der Baustelle ist je nach Fortschritt der Arbeiten nur ein Fahrstreifen befahrbar. Dann erfolgt die Regelung des Verkehrs mit einer Ampel, die im Bedarfsfall eingesetzt wird.