Fachmarktzentrum: „ziwa Park“ startet in die heiße Phase

Anfang der Woche ging die Übergabe des fertiggestellten Rohbaus an den Drogeriemarkt Müller über die Bühne. Damit steht dem Innenausbau der Gewerbefläche im Fachmarktzentrum nichts mehr im Weg.

Julia Klinglmüller, Eigentümerin und Geschäftsführerin der ziwa Group, führte die Übergabe der Räumlichkeiten durch. „Nach einem intensiven Entwicklungsprozess und dem erfolgreichen Start des groß angelegten Teilumbaus des Fachmarktzentrums ist dies nun ein wichtiger Schritt. Ich freue mich sehr, dass es in wenigen Monaten den ersten großen Drogeriemarkt in der Stadtgemeinde geben wird. Durch die Angebotserweiterung festigt der ziwa Park in Lilienfeld seinen Standort als primärer Nahversorger in der Region“, betont Julia Klinglmüller.

Der hoch moderne Neubau soll auf einer Fläche von rund 1.300 Quadratmetern ein umfangreiches Drogeriemarktsortiment sowie Produkte aus den Bereichen Parfümerie, Naturshop, Bio Nahrung, Strümpfe, Schreibwaren, Spielwaren und Handarbeit aufweisen.

Das Konzept der ziwa Group sei Nachhaltigkeit. „Im Zuge des Umbaus hat der 'ziwa Park' in Lilienfeld einen Supercharger mit zwei Ladepunkten erhalten. Für die Beheizung des Fachmarktzentrums setzen wir auf Bio-Energie und für die Stromversorgung gibt es eine hoch moderne Photovoltaik-Anlage mit 175 kWp“, erklärt Julia Klinglmüller.

Der Drogeriemarkt Müller, die neue Trafik und die langjährigen Shop-Partner Spar, Café Bistro und WAMA Blumen sorgen gemeinsam für moderne Shoppingerlebnisse für alle Menschen der Region.

Wer ist die ziwa Group?

Bei der ziwa Group handelt es sich um ein Familienunternehmen, das sich seit 30 Jahren auf die Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit Fokus in Österreich, spezialisiert ist. Den Kern bildet das Facility-, Asset-, und Centermanagement der zehn Fachmarktzentren 'ziwa Parks' mit knapp 100 Shop-Partnern. Die aktive und intensive Zusammenarbeit sei grundlegend für die langfristigen Bestandsverhältnisse. Mit innovativen, langfristig geplanten und modernen Konzepten sowie Ideen sei die ziwa Group stets auf dem neuesten Stand der Dinge.

Die Eigentümerin Julia Klinglmüller arbeitet als Betriebswirtin mit Schwerpunkt Immobilienmanagement. Mit langjährigen Mitarbeitern und Geschäftspartnern arbeiten diese zusammen an der Weiterentwicklung des Unternehmens.