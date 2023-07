Lilienfeld: Sanierung des Bezirksgerichtes schreitet voran

Das Gebäude des Bezirksgerichtes Lilienfeld wird gerade saniert. 5,4 Millionen Euro werden in die Hand genommen, um die Fassade und die oberste Gebäudedecke zu dämmen. Zudem sollen neue Fenster eingesetzt und ein Aufzug installiert werden. Neben der Neuanordnung der Betriebsräume ist ein Anschluss an Fernwärme geplant. In den letzten Jahrzehnten wurde kaum in die Instandhaltung des Gebäudes investiert, weswegen eine Sanierung schon längstens gefordert wurde.

Die Kosten für das Projekt werden zwischen dem Land Niederösterreich und dem Oberlandesgericht aufgeteilt. Während der Bauarbeiten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksgerichtes in ein Nachbargebäude übersiedelt. Die Ausweichmöglichkeit begünstigt die schnelle Bauzeit, das Bezirksgericht soll im September bezugsfertig sein.

Bürgermeister Manuel Aichberger freut sich über den sichtbaren Fortschritt: „Die Generalsanierung des Bezirksgerichtes schreitet zügig voran und nimmt im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr Form an.“ und merkt an: „Alles fügt sich wieder wunderbar ins Ortsbild. Ich freue mich für die ganze Bevölkerung, aber gerade auch für die Belegschaft, denn in diesem Haus wird tagtäglich professionell und qualitativ im Sinne des Rechtsstaates gearbeitet.“