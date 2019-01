Hainfelder Bauern luden zum Tanz .

„Wie viele KW haben die angemeldeten Traktoren der Hainfelder Ortsbäuernräte?“: So lautete die Frage zum Schätzspiel beim Hainfelder Bauernball, der am Samstag im Gasthaus Haginvelt in Szene ging und wo tolle Sachpreise auf die Sieger warteten. Die Band „Mostviertel Power“ lud mit beschwingten Melodien zum Tanz.