Hofjause bei den Lilienfelder Bauern

Auch heuer begeht der NÖ Bauernbund seine traditionelle Hofjause und bäuerliche Produzenten aus dem Bezirk Lilienfeld sind wieder dabei. Was früher als Einladung zu den Heurigen des Landes verstanden wurde, wurde im Konzept an die Konsumentenwünsche und das Interesse der Bäuerinnen und Bauern angepasst. So sind auch heuer wieder die Direktvermarkter, Selbstbedienungsläden und Ab-Hofläden dabei. Insgesamt nehmen zwölf Betriebe bei der elften Auflage der Hofjause im Bezirk teil.

Geblieben ist das Datum, der 1. Mai ist seit jeher der kulinarische Staatsfeiertag in Niederösterreich. Damit sich auch alle Lilienfelder auf den 1. Mai vorbereiten können, ist die Dauer der Aktion verlängert worden. Die Woche der Hofjause findet heuer daher vom 24. April bis 1. Mai statt.

Teilnehmende Betriebe finden sich im „Hoffinder“

„Die Direktvermarktung ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen Landwirtschaft. Durch die Hofjause können wir diesen Trend weiter unterstützen und den bäuerlichen Betrieben mehr Öffentlichkeit bieten“, sagt Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner zur Bedeutung der heurigen Aktion. Alle teilnehmenden Betriebe finden sich auch im „Hoffinder“ von Niederösterreichs Bauern. Zu finden ist dieser, bei dem sowohl nach Läden in der direkten Umgebung als auch im ganzen Land gesucht werden kann, unter hofjause.at.

„Regionalität und Qualität sind die herausragenden Eigenschaften der heimischen Bäuerinnen und Bauern. Die umfassende Betreuung jedes einzelnen Kunden sind wichtige Entscheidungskriterien für mündige Konsumenten. Mein Wunsch ist, dass diese vom Angebot der Hofjause Gebrauch machen und so eine kulinarische Reise durch den Bezirk antreten“, betont Rudolf Buchner abschließend.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.