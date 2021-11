Buchner als neues Zugpferd für die Landwirte im Bezirk Lilienfeld

Der St. Veiter Reinhold Mader und der Traisner Rudolf Buchner haben zwei Tatsachen gemeinsam: Sie sind Landwirte mit Milchwirtschaft und beide haben es an die Spitze der Bezirksbauernkammer geschafft. Der 40-jährige Buchner ist mit der Neuwahl nun an Maders Stelle getreten.

Der Rücktritt von Mader war geplant. „Mit meiner Pension, habe ich gesagt, höre ich auf“, begründet der 61-Jährige seinen Entschluss. 2010 trat er an die Stelle von Franz Vonwald. Mader kam damals spontan in diese Position, eine Laufbahn als Bauernkammerrat wie andere zuvor hatte er nicht. Zu tun gab es genug.

„Bauer zu sein, ist der schönste Beruf der Welt!“ Reinhold Mader und Rudolf Buchner, alter und neuer Bezirksbauernkammerobmann unisono

„Eine neue Agrarperiode warf viele Fragen auf“, erinnert er sich. Schon damals war seine Funktion – als Vermittler zwischen Bezirksbauern- bzw. Landwirtschaftskammer und den Bauern – den Informationsfluss am Laufen zu halten.

Gerne blickt er darauf zurück, dass innerhalb seiner Funktionsperiode das Gebäude der Bezirksbauernkammer energieautark wurde. „Wir haben eine Photovoltaik-Anlage erhalten und wurden an die Fernwärme in Lilienfeld angeschlossen“, berichtet Mader.

Von Bedeutung war ihm stets, die Menschen auf den Wert regionaler Lebensmittel aufmerksam zu machen – ein Leitgedanke, den sein Nachfolger, Hubhof-Bauer Rudolf Buchner, klar intensivieren will. „Gerade in der Pandemiezeit zeigt sich, wie wichtig die Produktion vor Ort ist und welchen Stellenwert heimische Lebensmittel haben“, ist Buchner überzeugt. Das müsse man den Konsumenten noch bewusster machen. Mit Mader ist er sich einig: „Bauer zu sein, ist der schönste Beruf der Welt!“

Er besuchte das Josephinum in Wieselburg, half in Betrieben mit und war für den Maschinenring tätig. 120 Rinder bewohnen seinen Laufstall. Tierwohl ist ihm wichtig. „Die Tiere sind unsere Mitarbeiter. Wenn es diesen gut geht, ist auch deren Milchleistung besser“, findet er. Daher gibt es für sein Fleckvieh befestigte Liegeflächen im Freien und Kuhkratzbürsten. Seine Ziele für seine neue Aufgabe: „Den Standort der Bezirksbauernkammer in Lilienfeld halten und als Berater Bauern bestmöglich zu unterstützen“, betont er.

Ebenso legt er auf die gute Ausbildung von jungen Betriebsführern in Kooperation mit dem ländlichen Fortbildungsinstitut Wert. Denn als klein strukturierter Bezirk mit Klein- und Mittelbetrieben ist es nicht leicht, im EU-weiten Wettbewerb bestehen zu können. Es ist aber möglich. Voraussetzung: „Die Bereitschaft zu investieren, der Biodiversität in der Landwirtschaft Raum geben und eben mit regionaler Qualität zu überzeugen“, sagt Buchner.