Gleichenfeier beim Lilienfelder Einkaufspark

Der Lilienfelder Einkaufspark wird von der ziwa-Group neu gestaltet (Die NÖN berichtete). Der nächste Schritt dazu ist getan: Der Rohbau ist fertig und zeugt von den umfangreichen Baumaßnahmen. „Bis November 2023 wird das Fachmarktzentrum auf einer Grundfläche von rund 2.800 Quadratmeter optimal erweitert. Dabei entstehen großzügige Flächen, die einfach unterteilbar und flexibel gestaltbar sind“, sagt Julia Klinglmüller, ziwa-Eigentümerin und Geschäftsführerin. Nicht nur für sie gab es Applaus, sondern auch für Architekt Florian Klinglmüller, der für Planung, Bauleitung und das Baumanagement verantwortlich zeichnet. Der Rohbau inkl. der gesamten Dachkonstruktion sowie die Bodenplatte ist inkl. Abdichtungsarbeiten fertiggestellt.

Aktuell werden die Grabungsarbeiten für die Leitungsführung an der Gebäuderückseite durchgeführt und die Fassadenpaneele montiert. In den kommenden Monaten erfolgen Pflasterarbeiten, Neuasphaltierung und die neue Parkplatzmarkierung. Laut ziwa liege man perfekt im Zeitplan.

Drei Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen für den Umbau: „Damit schaffen wir eine von Grund auf solide, zukunftsweisende Struktur, die Mietkonzepte zulässt, die auch in vielen Jahren noch funktionieren“, erklärte dieser. „Die ziwa Group sorgt dabei für den reibungslosen und umweltfreundlichen Betrieb des Fachmarktzentrums und zusammen mit den Shop-Partnern vor Ort für ein schönes Einkaufserlebnis“, betont der auch für Wirtschaftsagenden zuständige Vizebürgermeister Christian Buxhofer. Und er ergänzte, dass der Branchenmix im ziwa Park Lilienfeld künftig noch attraktiver sein wird: „Mit Müller ist es gelungen, eine renommierte Drogeriekette in die Region zu holen.“

Nachhaltigkeit wird beim Bau groß geschrieben

Ziwa Green, das Nachhaltigkeitskonzept der ziwa Group, wird am Standort Lilienfeld in vielfacher Hinsicht realisiert. Darüber freut sich auch Bürgermeister Manuel Aichberger:„Zum einen wird konsequent auf eine energieeffiziente Bauweise geachtet, zum anderen wird ein Supercharger für E-Autos sowie eine hoch moderne Photovoltaik-Anlage errichtet. Somit wird die Sonnenenergie direkt vom Dach an die Shops darunter weitergeleitet. Das und vieles mehr macht den ziwa Park Lilienfeld zum Vorzeigeprojekt für die gesamte Region.“ Das Unternehmen zeige damit, dass betriebswirtschaftliche Denkweise und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. „Das geht nicht immer, aber wo es geht, suchen wir nach Wegen. Davon profitieren Shop-Partner und die Umwelt gleichermaßen“, fügt Klinglmüller hinzu.

So soll der Lilienfelder Einkaufspark nach seiner Finalisierung aussehen. Nachhaltigkeit nimmt beim Bau wie auch Betrieb einen hohen Stellenwert ein. Foto: ziwa

ziwa Group – auf einen Blick

Das Familienunternehmen ziwa Group ist seit 30 Jahren Spezialist für die Entwicklung von Gewerbeimmobilien mit Fokus in Österreich. Den Kern bildet das Facility-, Asset-, und Centermanagement der zehn Fachmarktzentren ziwa Parks mit knapp 100 Shop-Partnern. Die aktive und intensive Zusammenarbeit ist die Grundlage für die langfristigen Bestandsverhältnisse, in denen die Shop-Partner auch von einer laufenden Optimierung der Bewirtschaftungskosten und zukunftsweisenden Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der eigenen Marke ziwa Green profitieren. Mit innovativen, langfristig geplanten und modernen Konzepten und Ideen ist die ziwa Group am neuesten Stand der Dinge.

Eigentümerin Julia Klinglmüller arbeitet als Betriebswirtin mit Schwerpunkt Immobilienmanagement gemeinsam mit den langjährigen Mitarbeiterinnen und Geschäftspartnern motiviert an der Weiterentwicklung des Unternehmens. Ein modernes und dynamisches Unternehmensbild liegt dem Konzept der Unternehmensidentität zugrunde.

