Die Straßenmeisterei Lilienfeld saniert derzeit entlang der Landesstraße B 214 im Bereich Freiland die Entwässerung der Straße. Dabei wird der gepflasterte Spitzgraben entfernt und neu asphaltiert.

Seitens der Marktgemeinde Türnitz wird dann künftig auch der sanierungsbedürftige Gehsteig in Teilbereichen erneuert. „Wir sind stets bemüht, auch in nicht so frequentierten Bereichen unseres Gemeindegebietes eine gute Infrastruktur für unsere Bürger zu schaffen. Ein einwandfreier Gehsteig gehört da auf jeden Fall dazu“, informiert dazu Bürgermeister Christian Leeb. Sicherheit im Straßenverkehr sei ihm wichtig. Doch auch die Gemeindemitarbeiter profitieren davon, weiß er, denn: „Durch diese Baumaßnahme wird auch die Schneeräumung einfacher.“ Dass dieses Projekt trotz Corona-Lockdown und Spaßmaßnahmen noch heuer umgesetzt werden kann, freut den Ortschef sehr.