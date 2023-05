Neuer Spielplatz für Kinder in Eschenau

Will man gute Spielplatzideen finden, wendet man sich am besten an die Kinder selbst. Das wurde auch gemacht! Denn die Kinder der dritten und vierten Klasse der Volksschule Eschenau beteiligten sich, um für den künftigen neuen Spielplatz diverse Ideen zu sammeln. Dafür wurden die Kinderwünsche auf spielerische Art und Weise herausgearbeitet: Eine Gruppe zeichnete auf Papier, eine andere baute mit Naturmateralien und eine weitere formte mit Ton ihre Spielplatzideen.

In Form einer Abstimmung wurde anschließend ein klares Endergebnis ermittelt. Die meisten Kinder wünschen sich die Möglichkeit zu klettern, an zweiter Stelle steht der Wunsch nach einem Trampolin und als Drittes rangiert die Idee eines Karussells. Außerdem würden sich die Kinder über einen Tunnel, ein Stelzenhaus, eine Seilbahn, eine Rutsche und eine Schaukel sehr freuen. „Bereiche zum Verstecken, eine Hängematte, Hügel, ein Balanciernaturweg und eine Sandmulde stehen ebenfalls auf der Wunschliste der Kinder“, heißt es aus dem Gemeindeamt. Nach der Auswertung der Ergebnisse muss als nächster Schritt eine Gestaltungsskizze her. Diese wird durch die NÖ Familienland GmbH erstellt.

Gefördert wird der neue Spielplatz vom Land NÖ und von der NÖ Familienland GmbH wird dieser in der Konzeption und Umsetzung ebenfalls unterstützt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.