530.000 Euro für den Kanal in Stangental

Notwendige Kanalsanierungen stehen in Stangental an. Vorab informierte die Gemeinde mit den durchführenden Firmen jene Anrainer, deren Hausanschlüsse betroffen sind, über die Baustellenabwicklung. So wird der Mischwasserkanal in der Vivenotstraße zwischen Castellistraße und Berghofstraße, der Alpenlandstraße, der Schönbauergasse zwischen Alpenlandstraße und Vivenotstraße und die Berghofstraße von der Castellistraße bis zur Liegenschaft Vivenotstraße 32 erneuert. „Nach Ostern beginnen die Arbeiten in der Vivenotstraße“, kündigt Bürgermeister Manuel Aichberger dazu an.

Die Einfahrt in die betroffenen Straßen für Anrainer ist gestattet. „Besucher werden ersucht, außerhalb des Baustellenbereichs zu parken, hier ist Halte- und Parkverbot, Fußgeher und Radfahrer sollten die betroffenen Straßenabschnitte soweit wie möglich meiden“, sagt Aichberger. Wenn festgestellt wird, dass die Anschlussleitung zum privaten Grundstück beschädigt ist, sollte diese erneuert werden. Die Kosten für die Neuherstellung des Kanals auf öffentlichem Gut werden von der Stadtgemeinde Lilienfeld getragen, jene auf Eigengrund vom Liegenschaftseigentümer. Wenn der Liegenschaftseigentümer einverstanden ist, erhält er von der bauausführenden Firma Anton Traunfellner GmbH ein unverbindliches Angebot für seinen Anteil.

Es kann auch eine andere Firma mit den Eigengrundarbeiten beauftragt werden. In diesem Fall wird der neue Kanal durch die Firma Anton Traunfellner GmbH bis an die jeweilige Grundgrenze gelegt. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten kann die Leitung am Grundstück ergänzt werden, wobei die ausführende Firma die Haftung, auch für den Zusammenschluss, übernehmen muss. Für diese notwendige Kanalsanierung sind 530.000 Euro im Gemeindebudget vorgesehen“, lässt Bürgermeister Manuel Aichberger wissen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.