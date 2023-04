Bauarbeiten in Eschenau gehen weiter

Aktuell tätigen Arbeiter der STRABAG die letzten Schritte der Kanalsanierung, dann ist das 400.000 Euro schwere Projekt abgeschlossen. Die Oberflächenwasser-Kanäle im ganzen Ort sowie drei Abschnitte des Schmutzwasser-Kanals mussten saniert werden. 2021 fanden sich bei einer Kamerafahrt zur Erstellung des Leitungskatasters diverse Schadensfälle.

In der Inzenreithstraße wird der Straßenrand saniert, rund 100 Meter sollen befestigt werden. „Die Baufirma sollte demnächst kommen“, berichtet Bürgermeister Alois Kaiser (ÖVP). Witterungsbedingt hatte die Firma die Bautätigkeiten verschoben.

Aufgrund der starken Regenfälle kam es zudem zu Schäden an den Güterwegen, die hergerichtet werden müssen. Am Güterweg Prinzenbach wurde laut Bürgermeister die Fahrbahn ausgeschwemmt, am Güterweg Narnöd ist die Böschung abgerutscht. „Nächste Woche kommt der Sachverständige zur Beurteilung“, kündigt er an. Darüber hinaus ist die Asphaltierung des Güterwegs Am Stein in Sonnenleitgraben bereits genehmigt und soll im Herbst umgesetzt werden.

Heuer soll auch die Brücke zur Zehenthofsiedlung saniert werden, da sie erhebliche Risse aufweist. In ihrer jüngsten Sitzung vergaben die Mandatarinnen und Mandatare einstimmig den Auftrag für ein geotechnisches Gutachten (rund 5.400 Euro). Die Linzer Firma IBBG Geotechnik GmbH soll feststellen, welche Bodenbeschaffenheit im Bereich rund um die Brücke besteht.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.