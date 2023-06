Comedor sucht neue Bleibe in Hainfeld

Der Comedor del Arte, der Begegnungsraum für Hiesige und Zuagroaste, eine Idee des Hainfelders Franz Witzmann und seiner Partnerin Alexandra Eichenauer-Knoll, ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus ein Begriff. Getragen vom Verein „Herzverstand“ finden hier Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Abstammung, Religionsbekenntnis oder politischer Einstellung einen Treffpunkt. Säulen des Comedors und seiner ehrenamtlichen Helfer sind Mitgefühl, Solidarität, Betreuung, Begleitung, Mitmenschlichkeit und aktive Nächstenliebe. So haben hier Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache die Möglichkeit, ihre Hausübungen, begleitet von Comedor-Helfern, zu machen oder auch neue Mitbürger hier einen Raum zum wertfreien Austausch und auch Deutsch lernen. Seit 2016 gibt es das Begegnungs- und Gestaltungshaus in Hainfeld. Doch mit Ende Juni beendet der Comedor del Arte seinen Betrieb in der Bahngasse.

„Da sich die Mietkosten permanent erhöht hatten und die Kosten nicht mehr in Relation zum Nutzen standen, wurde bei der Generalversammlung des Vereins Herzverstand beschlossen, das Mietverhältnis für diese Räumlichkeiten zu beenden“, begründet dies Franz Witzmann. Der Verein wird aber auch in Zukunft seine Tätigkeiten fortsetzen. „Wir werden wie bisher Unterstützung für Menschen anbieten“, versichert er.

Verein „Herzverstand“ ist in der Flüchtlingsunterkunft „Klammgruberhof“ aktiv

Eine neue Bleibe soll aber gefunden werden. „Bei der Suche nach einem Raum unterstützt uns auch Bürgermeister Albert Pitterle. Wir sind zuversichtlich, dass wir noch vor Schulschluss die neue Adresse bekanntgeben können, wo ab September Hilfe bei Hausübungen, Lernbegleitung und Deutschlerngruppen angeboten werden“, sagt Witzmann.

Doch auch bis dahin geht es weiter, denn die Tätigkeiten des Vereins sind breit gefächert und vieles spielt sich auch außerhalb des Begegnungshauses ab. In der Flüchtlingsunterkunft Klammgruberhof leitet Alexandra Eichenauer-Knoll eine Deutschlerngruppe in Zusammenarbeit mit Uschi Berthold vom Verein „Ankommen in Würde“ aus Neulengbach. „Wir haben gespendete Fahrräder in das Quartier gebracht, damit die Menschen etwas unabhängiger sein können. Wir sind mit den Mensch im Asylverfahren in persönlichen Kontakt, machen verschiedene gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge, Museumsbesuche oder auch Geburtstagsfeiern“, verrät Witzmann, dass der Verein auch ohne „Comedor“-Raum engagiert ist.

Noch ungeklärt ist bislang der Diebstahl der Regenbogenfahne aus den Comedor-Räumlichkeiten. Dafür wurde sogar extra ein Raum aufgebrochen (NÖN/23). Witzmann kann so eine Tat, aus welchen Motiven auch immer, nicht nachvollziehen. „Um ein sichtbares Zeichen dagegen zu setzen, werden wir am Freitag, 16. Juni, um 16 Uhr am Victor-Adler-Platz in Hainfeld eine Kundgebung veranstalten“, kündigt er an.