Lkw kam in Ramsau von der Fahrbahn ab

Es ist einfach an vielen Stellen im Bezirk noch sehr winterlich. Am Montag geriet im Bereich „Dürrholzerkreuz“ ein Trucker in Nöten. Sein Sattelzug kam von der rutschigen Fahrbahn ab und blieb im Schnee stecken.

Foto: FF Ramsau, Patrick Zöchling

„Mittels Abschleppstange wurde der Lkw aus seiner misslichen Lage befreit und auf die Anhöhe gezogen. Von dort aus konnte der Lenker seine Fahrt selbst weiterführen“, schildert FF-Mann Patrick Zöchling das Einsatzszenario, das so einigen anderen Feuerwehrausrückungen glich.

Wenige Tage zuvor halfen die Ramsauer Kameraden noch einem Pkw-Lenker, der nach einem Ausweichmanöver im Schnee stecken geblieben war.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.