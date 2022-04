Bezirk Lilienfeld: Kleinbus kam von der Straße ab

Werbung

Das dichte Schneetreiben wurde am Wochenende auch einem Kleinbusfahrer zum Verhängnis. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach an der Gölsen wurde am Sonntag alarmiert, der Kleinbus war im Durlaß von der Straße abgekommen.

„Nach Eintreffen der Feuerwehr drohte das Fahrzeug noch weiter abzurutschen. Mittels Fahrzeugseilwinde und Greifzug konnte es aber schnell und sicher wieder auf die Straße gezogen werden“, sagt FF- Kommandant Wolfgang Bader. Die Feuerwehr Rohrbach stand mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand.

