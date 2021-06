Das traumhafte Wetter am Donnerstag nutzte auch eine 41-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld zum Mountainbiken. Bei der Abfahrt durch den Haselgraben in St. Aegyd geschah das Malheur: Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Ihr Gatte leistete umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung durch die Rettungskräfte vor Ort ins Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert.