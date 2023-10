Neue Trafik für Lilienfeld

Im neu gestalteten Einkaufszentrum Ziwa Park in Lilienfeld hat Mario Mitsan Mitte Oktober seine neue Trafik eröffnet.

Der 48-jährige Hohenberger ist in der Trafikbranche ein Neusteinsteiger. „Ich war zuvor als Masseur tätig, musste mich aber aus gesundheitlichen Gründen umorientieren“, schildert dieser. So entschied er sich für die Tabak-Trafikbranche und erhielt dann den Zuschlag für die Lilienfelder Trafik. Dafür war aber natürlich eine Ausbildung nötig. „Diese absolvierte ich an der Trafikakademie in Altlengbach und hatte Praxis in den Trafiken in der SCS Vösendorf und in St. Veit“, schildert er.

Motiviert geht er in sein neues Berufsfeld und versucht, mit einem breitem Angebot zu punkten. Dieses reicht von Tabakwaren aller Art, über Magazine und Zeitschriften für groß und klein, aber auch Geschenkpapier, Billetts und saisonale Geschenkartikel wie für Weihnachten oder Ostern. Angeboten werden aber auch die Services der Österreichischen Lotterien, Cash-Point-Sportwetten oder Eventtickets. Auch gibt es bei ihm Coffe-to-go zum Mitnehmen. Beim Einrichten der neuen Trafik hat Inhaber Mario Mitsan soweit möglich auf regionale Firmen als Partner zurückgegriffen.

Müller-Drogeriemarkt-Eröffnung folgt Mitte November

„Nach der Fleischerei, dem Tankstellenshop, dem Frisörsalon und dem Kletterfachgeschäft ist die Trafik Mitsan heuer schon die fünfte Betriebsneueröffnung in der Stadt. Der neue Müllermarkt folgt Mitte November. Die Geschäftswelt in Lilienfeld wird stark belebt, das Warenangebot qualitativ erweitert. Darüber freuen wir uns und darauf sind wir auch stolz“, betont Bürgermeister Manuel Aichberger.

Ein Jahr hatte Lilienfeld mit dem Zusperren der Trafik Haselmayer keine eigenständige Trafik. Die Firma Spar Binder hat aber einige Services davon vorübergehend übernommen. Nun ist dieses Angebot in der Bezirkshauptstadt wieder als eigene Trafik mit Tabakwaren vorhanden. Der Ortschef merkt dazu an: „Ich gratuliere Familie Mitsan samt Team zur Neueröffnung und danke ihnen für ihren Beitrag in Lilienfeld. Mein Dank gilt aber auch der Familie um Martin Haselmayer, die jahrzehntelang engagiert ihre Trafik betrieben hat. Die Stadtgemeinde möchte Mario Mitsan auch mit einer Wirtschaftsförderung unter die Arme greifen.“

Geöffnet ist übrigens Montag bis von 7 bis 18 Uhr, am Samstag von 7 bis 12 Uhr.