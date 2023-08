Interesse an Sommerbetreuung in Lilienfeld ist hoch

Betreuung für Kinder in den Ferien: Das bietet die Stadtgemeinde Lilienfeld an. Bürgermeister Manuel Aichberger ist sehr stolz auf das umfassende Ferienbetreuungsangebot in seiner Gemeinde. „Sowohl für die Volksschul- als auch die Kindergartenkinder kann die Stadtgemeinde Lilienfeld eine attraktive Ferienbetreuung, und zwar durchgängig über neun Wochen hindurch, anbieten“, informiert der Bürgermeister.

Weiters berichtet Aichberger, dass das Angebot sehr gut ankommt. „Die Nachfrage ist deutlich gegeben“, stellt er fest und führt weiter aus: „Im Volksschulbereich sind rund 30 Kinder angemeldet, wobei wir hier erstmalig eine mögliche Betreuung von 7 bis 14 Uhr anbieten. Im Kindergartenbereich sind insgesamt rund 40 Kinder angemeldet.“

Ferienbetreuung den ganzen Sommer durchgehend

Das Angebot der Betreuung wird in der Volksschule durchgängig für neun Wochen angeboten. Die Kosten belaufen sich hierbei pro Kind auf 15 Euro. Allerdings sind bei Geschwistern ab dem zweiten Kind nur 15 Euro zu zahlen.

In den Kindergärten Marktl und Schrambach wird die Betreuung geblockt durch eine Pädagogin und eine jeweilige Betreuerin abgehalten. In Ferienwoche eins bis drei fand diese in Schrambach, in der Woche vier bis sechs in Lilienfeld, in Woche sieben bis neun findet sie in Marktl statt. Die Betreuung ist jeweils zwischen 7 und 13 Uhr.

Auch im Kindergarten Lilienfeld wird neun Wochen lang durchgängig betreut und das ab 7 Uhr und bei mindestens drei Kindern. Die mittlere Ferienwochen vier bis sechs wurden nur von Gemeindepersonal bespielt, da die Pädagogen Ferien haben. Allerdings wird dafür in den Kindergärten kein gesonderter Beitrag eingehoben.