Wild-West-Flair in Traisener Pizzeria .

Countrysänger Karl Sobotka, der unter dem Künstlernamen Carl Meesenbaker bekannt ist, begeisterte am Samstag in der Pizzeria „Bella Italia“ mit Ohrwürmern aus dem Wilden Westen. Die „4everyoung Linedancers“ wagten dazu so manches Tänzchen. Gastronom Adam Adam verwöhnte die Gäste mit Grillspezialitäten.