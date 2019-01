„Ich freue mich sehr, dass wir die beiden großartigen Autorinnen Alex Beer und Marlene Groihofer für die Lesung gewinnen konnten“, erklärt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir ein Zeichen für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und gegen Ausgrenzung obdachloser, benachteiligter oder verfolgter Menschen setzen“, so Löhlein.

Am Donnerstag, 24. Jänner, trägt die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Marlene Groihofer aus Kleinzell um 18.30 Uhr in der Buchhandlung „Das phil“ in der Gumpendorferstraße in Wien-Mariahilf aus dem Buch „Gelebt, erlebt, überlebt“ vor. Darin erzählt Gertrude Pressburger, die als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt hat, aus ihrem Leben.

Pressburger war zehn Jahre alt, als Hitler 1938 in Österreich einmarschierte. Obwohl die jüdische Familie katholisch getauft worden war, musste sie aus Wien fliehen. Fast sechs Jahre dauerte die Odyssee, welche 1944 im Konzentrationslager Auschwitz endete. Ihre Eltern und die zwei jüngeren Brüder wurden von den Nationalsozialisten umgebracht.

Leo-Perutz-Preisträgerin Alex Beer wird indes ausgewählte Stellen aus ihrem Roman „Der zweite Reiter“ lesen, worin sie die Armut im Wien der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs beschreibt. Musik kommt von Liedermacherin Sigrid Horn, die Dialekt-Lieder singt, durch den Abend führt ORF-Radio- und Fernsehmoderator Paul Kraker.

Aufgrund des begrenzten Platzes wird um verbindliche Anmeldung unter www.samariterbund.net/lesung gebeten. Statt eines Eintritts ersucht der Samariterbund um eine Spende für obdachlose Menschen in den Notschlafstellen.